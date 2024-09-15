Начинка из абрикосового варенья и сливок выгодно оттеняет шоколадный вкус.

Нет ничего вкуснее, чем роскошный шоколадный десерт на выходных, который лучше всего смаковать с чашкой горячего чая.

Издание Ехргеѕѕ поделилось простым рецептом пирога от Мэри Берри, который можно приготовить примерно за 25 минут. Он получается легким, воздушным и не слишком насыщенным на вкус.

Для приготовления понадобятся:

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несоленое сливочное масло - 225 г;

сахарная пудра - 225 г;

яйца - 4 шт;

мука - 220 г;

разрыхлитель 1,5 ч.л. какао-порошок - 50 г.

Для начинки надо взять четыре столовые ложки абрикосового варенья и 300 мл сливок для взбивания.

Для начала надо разогреть духовку до 180C/160C вентилятор/Газ 4. Смажьте маслом две разъемные формы диаметром 20 см и положите на дно пергамент. Теперь можно переходить к приготовлению.

Поместите масло, сахар, яйца, муку, разрыхлитель и какао в большую миску и взбивайте в течение двух минут до однородности. По желанию можно сделать это либо миксером, либо просто деревянной лопаткой.

Равномерно распределите смесь между формами и выпекайте 25 минут. Проверьте, полностью ли он пропекся.

Когда коржи остынут, осторожно выньте их из формы и выложите на решетку. Взбейте сливки до пышности и промажьте коржи. Варенье должно быть посередине.

Что еще приготовить

Завтрак в выходные - это время, чтобы не спешить и приготовить что-то особенное, вместо того, чтобы быстро сделать бутерброды или яичницу. УНИАН рассказывал, как приготовить тоненькие французские блины.

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