Для приготовления этих круассанов вам понадобится 7 ингредиентов, они есть на каждой кухне.

Круассаны — классическая французская выпечка, известная своей маслянистой, слоеной текстурой. Но хотя многие люди их очень любят, их нечасто готовят дома самостоятельно с нуля – из-за сложного и длительного рецепта.

Однако, как пишет Express, приготовить вкусные воздушные круассаны проще, чем вы думаете. YouTube-канал Liza's Delicious Recipes публикует "самый простой способ приготовить круассаны". Он занимает около двух часов, включая час на охлаждение теста, и в результате получаются "легкие, воздушные, золотистые, слоеные и маслянистые круассаны".

Ингредиенты

80-90 мл воды

10 г сахара

8 г сухих дрожжей

50 мл теплого молока (50 мл)

4 г соли

250 г муки

200 г мягкого масла

Метод приготовления

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Возьмите большую миску для смешивания, отмерьте воду и добавьте ее в миску. Добавьте сахар и дрожжи и смешайте с водой.

Оставьте на 5-10 минут, чтобы дрожжи начали работать, затем аккуратно перемешайте загустевшую смесь.

Добавьте молоко и хорошо перемешайте, прежде чем добавлять соль. Снова перемешайте, затем отмерьте муку и добавьте ее в миску.

Руками вмешайте муку в смесь и сформируйте тесто. На этом этапе оно будет очень липким, но продолжайте, и позже тесто станет гладким.

Сначала вам нужно добавить 50 г размягченного масла. Распределите его по тесту рукой, затем месите его в течение шести минут, снова вручную.

Когда тесто станет гладким и больше не будет липким, положите его в миску и накройте кухонным полотенцем. Щедро сбрызните верхнюю часть полотенца водой и оставьте тесто отдыхать при комнатной температуре в течение одного часа, или до увеличения в два раза.

Посыпьте горстью муки чистую рабочую поверхность и положите тесто сверху.

Скатайте шарик теста в большую колбаску, затем разрежьте ее на семь равных по размеру частей. Возьмите один кусок и сформируйте шар, подкатайте края внутрь, прежде чем снова расплющить в форму блина.

Раскатайте тесто в большой плоский круг, поворачивая его во время раскатывания, чтобы он был ровным. Переложите круг на хорошо посыпанную мукой тарелку.

Возьмите часть из оставшихся 150 г мягкого масла и смажьте круг теста кисточкой. Повторите замешивание оставшихся частей, раскатайте их в круги и продолжайте выкладывать их поверх других листов на тарелке, смазывая маслом сверху каждый из них.

Когда все семь частей теста будут выложены слоями, раскатайте стопку теста на хорошо посыпанной мукой поверхности в большой прямоугольник. Обрежьте края раскатанного прямоугольника, чтобы получился идеальный квадрат, затем с помощью ножа для пиццы нарисуйте треугольники, чтобы сформировать шесть треугольников, начиная от угла прямоугольника внутрь по диагональной линии.

Разделите прямоугольники теста и сделайте небольшой надрез на основании каждого из них, затем начните скатывать тесто от широкого конца до кончика. Убедитесь, что оно плотно закреплено, прежде чем положить его на противень.

Повторите со всеми треугольниками теста и оставьте на некоторое время при комнатной температуре на противне. Смажьте круассаны яичной смесью и выпекайте в предварительно разогретой до 190°C духовке в течение 20–25 минут.

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