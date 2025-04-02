Во время приготовления суши этот совет может стать очень полезным.

Приготовить идеальный рис может быть не так просто, как кажется, однако есть один ингредиент, который может все изменить, а именно уксус. Таким советом поделился шеф-повар и ресторатор Абишек Шарма для The Takeout.

"Добавление уксуса к рису во время приготовления помогает расщеплять крахмал, что способствует лучшему отделению зерен и делает рис более пушистым", - отметил он.

В издании объяснили, что уксус действительно предотвращает слипание рисовых зерен, ведь его кислотность меняет крахмал в рисе и уменьшает избыточную липкость, гарантируя, что каждое зернышко будет оставаться отдельным и пушистым.

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Однако в таком случае вам не обязательно останавливаться на простом белом уксусе.

"Белый уксус имеет нейтральный вкус, яблочный уксус добавляет немного сладости, а рисовый уксус хорошо работает и добавляет тонкий аромат", - заверил шеф-повар.

По словам Шарма, такой совет может быть очень полезным для приготовления риса, который пойдет на суши или жареного риса, где зерна должны держать форму и не разваливаться. Что касается количества, то ориентируйтесь "от ½ чайной ложки до 1 чайной ложки уксуса на чашку риса".

Однако не забывайте, что вареный рис имеет срок годности, несмотря на то, что в нем есть рис. В частности в Министерстве сельского хозяйства США говорят, что рис можно хранить только 4-6 дней.

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