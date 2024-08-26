Не все знают, как по этикету есть хлеб правильно. Когда-то считали, что резать его - неуважительное действие по отношению к этому ценному мучному изделию. Хозяйка могла разламывать его руками перед подачей, а потом каждый гость брал себе кусочек.
Сейчас этикет не требует от людей такого особенного отношения к этому продукту, поэтому допускается, что его могут порезать перед подачей, но потом есть его нужно правильно.
Как правильно есть хлеб за столом - правила этикета
Нужно взять ломтик, переложить на свою тарелку, потом общими приборами положить со стола то, что вы хотите к нему добавить, - например, масло или джем. После этого отломите маленький кусочек руками - такой, который сможете съесть сразу. Намажьте его маслом и уложите джем. Важно не поднимать при этом ломтик высоко над тарелкой.
Как правильно есть хлеб в ресторане, мы разобрались. Теперь стоит окунуться глубже в тему, чтобы понять, почему же его нельзя откусывать. Историк-археолог, карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски рассказала УНИАН, с чем это связано, а также назвала народные приметы про хлеб.
"Ни в одной нации мира откусывать хлеб нельзя. Хлеб ломают, потому что, когда откусывается, в народе говорится, - откусывается судьба. Судьба, может, целой нации. Раньше всегда пекли хлеб нации с первого урожая - еще в старые времена", - поделилась эксперт. Собеседница добавила, что изделие, испеченное первым, всегда целуется, над ним молятся, и только после этого его отламывают.
Мольфарка подчеркнула, что, когда кому-то приносят хлеб с солью, то от него отламывают кусочек, а не отрезают ломтик или откусывают кусок, поскольку этот продукт считается святым - это символ тела сына Божьего Иисуса Христа. Мочиовски сказала, что свежеиспеченный продукт в народе принято сначала перекрестить, а потом резать.
Что нельзя делать с хлебом - какие еще есть приметы
Зеленоглазая ведьма сообщила УНИАН, что это мучное изделие надо резать только на доске. По ее словам, если делать это, держа продукт в руках навесу, то могут возникнуть финансовые трудности.
Как еще нельзя поступать с этим продуктом:
- с давних времен после захода солнца его не давали, поскольку ходило поверье, что можно отдать свое счастье;
- его нельзя выбрасывать - это якобы приведет к бедности.
Кроме того, согласно приметам, такое мучное изделие нельзя передавать через порог, иначе - будут ссоры дома.
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