Постельное белье не всегда уместно в качестве подарка.

Собираясь на праздник, многие люди задумываются, можно ли дарить постельное белье виновнику торжества. Этот подарок кажется полезным и практичным, но он не всегда уместен. Такой презент может принести проблемы принимающему. Узнайте, почему дарить постельное белье - плохая примета в большинстве случаев.

Можно ли дарить постельное белье - приметы

Постельное белье - неуместный подарок для малознакомого человека. Оно относится к интимным вещам. Этими предметами человек пользуется каждый день, поэтому очень важно, чтобы белье нравилось на 100%. Белье может восприниматься как слишком личный и вызывающий подарок.

Есть также негативные приметы и суеверия о таком подарке. К примеру, постельное белье с изображением роз с шипами принесет раздор в семью, красное - супружеские измены. Одинокому человеку этот презент принесет длительное одиночество.

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Можно ли дарить постельное белье на свадьбу - часто задумываются приглашенные на торжество гости. Такого презента лучше избегать. Белье относится к категории вещей, что не принято дарить на свадьбу. Это очень личные вещи, которые молодым лучше подобрать самостоятельно.

Если вы не верите в приметы, то есть и объективная причина того, почему нельзя дарить постельное белье. Дело в том, что у всех нас разные вкусы. И простыни, которые полюбились вам, могут совсем не понравиться получателю подарка. Высок риск того, что подаренное белье будет просто пылиться на полке. К тому же вы можете прогадать с размерами.

Когда можно дарить постельное белье на день рождения

Такой подарок будет уместен в том случае, если вы близко знакомы с его получателем и хорошо знаете его предпочтения. К примеру, подарить постельное белье могут супруги друг другу или дети родителям. Конечно, в таком случае важно подобрать белье по вкусу близкого человека, а не по своему.

Также можно подарить белье в том случае, если виновник торжества сам выбрал для себя желаемый набор. Тогда не будет сюрприза, но с подарком точно не прогадаете.

Если хотите подарить постельное белье, но не знаете размер кровати получателя, то можно заменить подарок на красивую подушку или мягкий плед.

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