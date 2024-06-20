Растворимый кофе получил дурную славу из-за того, что люди не знают, как его правильно готовить.

Большинство подумает, что приготовить вкусный растворимый кофе довольно просто, ведь процесс настолько легкий, насколько это возможно. Но почему же даже после того, как вы добавите в растворимый кофе ароматизаторы, сиропы и добавки, конечный результат все равно не будет иметь тех ноток, которые присущи правильно сваренной чашке кофе?

Как и в случае с большинством рецептов блюд и напитков, секрет заключается в приготовлении. И верите или нет, но есть несколько простых шагов, которые превратят обычную чашку растворимого кофе в напиток вашей мечты, пишет Parade.

Как правильно готовить растворимый кофе: лучший способ

Блогер Итан Род поделился в TikTok очень простым рецептом приготовления растворимого кофе. В видео под названием "Как приготовить растворимый кофе" он отметил, что растворимый кофе получил дурную славу из-за того, что люди не знают, как его правильно готовить.

Он объясняет, что растворимый кофе легко испортить, из-за чего он становится горьким на вкус. Что делать? Просто добавьте немного холодной воды, чтобы растворить гранулы кофе перед тем, как залить его горячей водой. Кроме того, чтобы кофе не был слабым на вкус, Род рекомендует использовать 170 мл воды на каждую чайную ложку растворимого кофе.

Как приготовить растворимый кофе, чтобы был как из кофейни

Род также предложил несколько простых рецептов напитков, которые вы можете попробовать с вашими новыми навыками приготовления растворимого кофе. И что самое интересное? Оба рецепта не требуют дорогостоящего оборудования из кофейни – только блендер и ваша любимая чашка.

Эспрессо с коричневым сахаром: добавьте 1 чайную ложку растворимого кофе, 1 чайную ложку коричневого сахара и 2 чайные ложки воды в шейкер для коктейлей. Быстро перемешайте, чтобы убедиться, что все ингредиенты растворились, а затем добавьте лед и корицу. Интенсивно взболтайте, пока не образуется красивый слой пены. Перелейте в стакан и долейте немного молока.

Кофейно-молочный коктейль: Добавьте 1 чайную ложку растворимого кофе, 1 чайную ложку сахара, полстакана молока и 1 стакан льда в блендер и взбивайте, пока ингредиенты хорошо не смешаются. Если вы хотите добавить немного больше вкуса, перед смешиванием добавьте 1 чайную ложку сиропа или ароматизатора. Перелейте коктейль в стакан и украсьте карамельной крошкой.

Приготовьте к кофе: итальянский ресторан поделился рецептом тирамису

Сеть итальянских ресторанов San Carlo, которая славится своими аутентичными средиземноморскими блюдами, поделилась невероятным рецептом вкусного домашнего тирамису.

Для приготовления десерта вам понадобятся печенье савоярди, маскарпоне, жирные сливки, яйца, сахар, эспрессо и какао. Рецепт расписан пошагово, поэтому справится даже новичок.

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