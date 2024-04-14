Доктор медицинских наук сказал, что одна простая привычка помогает утром разбудить разум и тело.

Утренние привычки успешных людей разные. Есть простая полезная привычка, которая поддерживает здоровье сердца, - это потребление утром обычной воды.

Доктор медицинских наук - кардиолог Рохит Вуппулури, поделился с Parade, что каждое утро обязательно выпивает два больших стакана воды. По его словам, это помогает разбудить тело и разум для предстоящего дня.

"Вода необходима для регулирования уровня электролитов (вещества-проводники электрических импульсов, - Ред.), что помогает поддерживать стабильную сердечную функцию и сердечный ритм", - поделился доктор.

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Медик подчеркнул, что адекватное насыщение организма водой также важно для того, чтобы человек имел нормальное артериального давления. Вуппулури предупредил, что из-за недостатка жидкости кровеносные сосуды могут сузиться, из-за этого повышается давление, и возникает риск инсульта и сердечного приступа.

По сведениям ученых, недостаток воды в организме способен оказывать пагубное воздействие на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также ухудшает физическую и умственную работоспособность.

Какая вредная привычка для сердца - что сообщалось ранее

Сертифицированный кардиолог Элизабет Клодас говорила, что на здоровье сердечно-сосудистой системы негативно влияет чрезмерное потребление хлебобулочных изделий, поскольку в них содержится много соли, которая может спровоцировать повышение кровяного давления.

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