Эксперты утверждают, что психически сильного человека можно определить по семи признакам / коллаж УНИАН с фото ua.depositphotos.com и pixabay.com

Психически сильные люди могут быть определены по целому ряду признаков, в частности, такие личности понимают, что перемены неизбежны, не сопротивляются им и видят в них возможность научиться чему-то новому и стать новой версией себя. Это маркер №1.

Второй и третий признаки того, что у человека сильная психика, такие - он не боится ошибиться и находит ресурсы для того, чтобы даже в непростые времена высказывать благодарность за что-то, пишет HackSpirit.

У человека есть психическая сила - другие признаки:

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  • такие люди заботятся о себе - следят за правильным питанием, занимаются спортом и пытаются быть осознанными, то есть не застревают в прошлом и не рвутся в будущее, а живут в нынешнем моменте;
  • имеют свои четкие личные границы;
  • инвестируют в свой личностный рост, то есть ищут пути для развития;
  • имеют оптимистический взгляд на жизнь.

Журналисты отмечают, что люди, наделенные психической силой, стараются искать положительные стороны даже тогда, когда дела идут не очень хорошо.

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