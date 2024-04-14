Считается, что психически сильные личности даже в негативных ситуациях ищут позитивную сторону.

Психически сильные люди могут быть определены по целому ряду признаков, в частности, такие личности понимают, что перемены неизбежны, не сопротивляются им и видят в них возможность научиться чему-то новому и стать новой версией себя. Это маркер №1.

Второй и третий признаки того, что у человека сильная психика, такие - он не боится ошибиться и находит ресурсы для того, чтобы даже в непростые времена высказывать благодарность за что-то, пишет HackSpirit.

У человека есть психическая сила - другие признаки:

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такие люди заботятся о себе - следят за правильным питанием, занимаются спортом и пытаются быть осознанными, то есть не застревают в прошлом и не рвутся в будущее, а живут в нынешнем моменте;

имеют свои четкие личные границы;

инвестируют в свой личностный рост, то есть ищут пути для развития;

имеют оптимистический взгляд на жизнь.

Журналисты отмечают, что люди, наделенные психической силой, стараются искать положительные стороны даже тогда, когда дела идут не очень хорошо.

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