Подготовка к зиме включает несколько конкретных шагов.

Зима с каждым днем становится все ближе, а на фоне пасмурных прогнозов, стоит заблаговременно подготовиться к холодному сезону. Очень актуальны советы, как сделать дома теплыми и уютными.

Как пишет Ехргеѕѕ, экономка пятизвездочного отеля The Grand York Лиза Уильямс поделилась, как готовит свое жилье к зиме. В частности, она советует в первую очередь глубоко почистить все свои ковры.

"Ковры и дорожки следует помыть шампунем, пропылесосить и очистить паром, чтобы удалить пыль, аллергены и накопления грязи. Это особенно важно в холодные зимние месяцы, поскольку окна большую часть времени остаются закрытыми, задерживая больше частиц в помещении", - пояснила Лиза.

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Это также даст ощущение свежести и позволит избавиться от остатков летней пыльцы, которая может продолжать раздражать аллергиков. Следующий шаг - удаление пыли и очистка вентиляционных отверстий, а также радиаторов. Накопление пыли в этих местах может повлиять на поток воздуха. Держа эти объекты чистыми, можно улучшить их нагрев. Женщина советует очистить все вентиляционные отверстия, радиаторы и воздушные фильтры от пыли.

"Это также уменьшает количество аллергенов, которые циркулируют в воздухе, что важно зимой во время сезона простуды и гриппа. Эту задачу, безусловно, не следует игнорировать при пересмотре вашего центрального отопления, поскольку это не только поможет вам сэкономить на потреблении энергии, но также предотвратит, чтобы в доме не было запаха горелой пыли, который может появиться, если пропустить эту задачу", - отметила Лиза.

Важно помыть окна и подоконники. Это позволит пропускать как можно больше света в пасмурные зимние дни. Она советует смешать в ведре два литра воды и чайную ложку средства для мытья посуды. Кроме того, для мытья можно использовать уксус и теплую воду.

Начало сезона также является идеальным временем для установки зимних предметов для дома. Лиза порекомендовала положить в подъезде прочный ковер и у дверей - скребок для обуви, чтобы заносить меньше грязи в помещение.

"Если у вас есть определенная комната, которая склонна к ощущению холода и сырости, инвестирование в осушитель - это фантастический вариант, который может значительно изменить ощущение в пространстве. Хранение комнат без сквозняков также может помочь, поэтому устройства для предотвращения сквозняка для внутренних дверей являются обязательными", - говорит женщина.

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