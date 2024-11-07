8 вещей, которые лучше не хранить в спальне: советы экспертов

Освободив спальню от лишних вещей, вы сделаете ее более уютной и функциональной.

Шкафы в спальне, даже если они не слишком большие, часто становятся главным местом для хранения. Однако в стремлении организовать пространство там часто оказываются вещи, которым лучше найти другое место, пишет Real Simple. Ниже - советы от профессиональных организаторов, как освободить спальню от лишнего.

1. Обувь

Обувь лучше хранить возле входной двери, чтобы избежать грязи в доме и неприятного запаха в шкафу. Если у вас много обуви, держите только сезонные и менее используемые пары в спальне, остальные - у входа.

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2. Сумочки

Сумки, которыми вы пользуетесь ежедневно, целесообразнее хранить у входа. Если ваша коллекция слишком большая, оставьте в спальне только те сумки, которые используете редко или для особых случаев.

3. Верхняя одежда и аксессуары

Пальто, куртки, шапки и шарфы лучше хранить в прихожей, а не в шкафу спальни. Это позволит освободить место в шкафу для вещей, которыми вы чаще пользуетесь в спальне.

4. еда

Еда может привлекать вредителей, которые с легкостью могут повредить вашу одежду, особенно вещи из натуральных тканей. Если же необходимо хранить еду в спальне, используйте герметичные контейнеры.

5. Жидкая косметика

Шампуни, лосьоны и духи могут пролиться, повредив одежду и вещи. Держите эти средства в ванной комнате, а если храните их в шкафу, используйте герметичные контейнеры, чтобы избежать неприятных инцидентов.

6. Грязное белье

Корзина для белья в шкафу может привести к неприятному запаху, особенно если в ней хранится спортивная одежда. Рассмотрите вариант закрытой корзины или перенесите ее в более проветриваемое место.

7. Различные предметы

Вещи, которыми вы редко пользуетесь, например, настольные игры или чистящие средства, лучше хранить вне спальни. Если же это невозможно, организуйте в шкафу отдельные "зоны" для вещей, чтобы поддерживать порядок.

8. Одежда, которую вы не носите

Часто в шкафу собирается одежда, которую редко используют. Профессионалы советуют пересмотреть гардероб и избавиться от вещей, которые не подходят по размеру или не соответствуют вашему стилю, ведь они занимают место и создают эмоциональное давление.

Начните новый год с организованной спальни. Освободив спальню от лишних вещей, вы сделаете ее более уютной и функциональной. Этот порядок поможет создать спокойную атмосферу, которая будет способствовать вашему отдыху и хорошему настроению.

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