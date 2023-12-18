Вам понадобится только вода, чеснок и немного терпения.

Чеснок очень активно используется для приготовления блюд. Однако его очищение вызывает много негативных эмоций, ведь это занимает много времени и оставляет неприятный запах на руках.

Как пишет The daily meal, существуют способы быстрой очистки чеснока с помощью воды. Эти варианты помогут не тратить время и усилия на это дело.

Для первой техники надо взять миску и положить в нее зубчики чеснока. Туда надо добавить немного гвоздики и залить теплой водой. Оставляем примерно на две минуты и после этого кожица будет легко сниматься. Как отмечается, этот прием похож на бланширование, поскольку помогает сохранить вкус, но и в то же время ослабляет шелуху. Таким образом можно также очистить и лук-шалот.

Видео дня

Для второго метода зубчики чеснока сначала нужно положить в микроволновую печь на 20 секунд. Когда они остынут, поместите их и гвоздику в емкость и активно встряхивайте в течение примерно 30 секунд, чтобы очистить чеснок. При необходимости это можно делать и дольше.

Другие кулинарные советы

Опытный гурман и шеф-повар Рич Хардинг поделился своим надежным способом сделать жареный картофель первоклассным. Для этого надо добавить один ингредиент.

Американский повар поделился с пользователями сети способом, который позволяет очистить вареный картофель за считанные секунды.

Вас также могут заинтересовать новости: