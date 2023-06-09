Есть несколько способов сохранить вкусовые и полезные свойства чеснока в городской квартире.

Чеснок является одним из самых популярных и полезных продуктов в кулинарии. Он используется в различных блюдах, начиная от салатов и заканчивая мясными и рыбными блюдами.

Кроме того, чеснок имеет множество полезных свойств для здоровья, таких как укрепление иммунной системы, снижение уровня холестерина, улучшение кровообращения. УНИАН разобрался, как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал и не терял свежесть и полезные свойства.

Где хранить чеснок в квартире - есть варианты

Разные сорта советуют хранить при разной температуре:

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озимый - при температуре 0 - минус 1 градус мороза и влажности около 70%;

яровой - при температуре 20 градусов тепла и влажности до 70%.

Таким образом вопрос, как хранить чеснок, - в холодильнике или нет, - отпадает сам собой. Озимые сорта - можно, яровые - нет.

Выбирая место в квартире, учтите, что оно должно быть защищено от влаги и перепадов температуры, без прямого солнца, а лучше затененное. Например, в корзине под столом или в кухонном ящике.

Также чеснок хранят в мешке из дышащей ткани - льна или хлопка, который нужно повесить в сухом прохладном месте.

Еще один способ - хранить в стеклянных банках. Головки сухого чеснока складывают в банку и закатывают под ключ, герметично.

Как хранить чеснок в холодильнике - важный нюанс

Можно ли хранить чеснок в холодильнике, мы писали выше. Важно, чтобы тара с чесноком плотно закрывалась. Например, это может быть пластиковый контейнер или та же стеклянная банка.

Кроме того, чеснок можно с успехом замораживать. Несколько часов - и продукт сохраняет вкус, запах и полезные свойства на полгода.

Как хранить чеснок в морозилке:

целиком - головки должны быть без повреждений, чистыми и сухими поэтому перед замораживанием не мыть, а очистить руками верхний слой шелухи;

зубчиками - очищенные зубчики сложить в пластиковый контейнере или пакет с застежкой;

измельченный - в пакете с застежкой или форме для льда.

Чтобы было удобнее использовать замороженный измельченный чеснок из пакета с застежкой, укладывайте его тонким слоем около 5 мм толщиной.

Перед заморозкой можно продавить по пакету небольшие квадратики (не режущей кромкой ножа или линейкой), чтобы потом было легче отломать от заготовки необходимое количество.

Ранее УНИАН рассказывал, почему нельзя хранить продукты в фольге и чем это опасно.

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