Этот вкусный и полезный сухофрукт можно использовать и в сладких блюдах, и в закусках.

Чернослив - вкусный и полезный продукт, однако не всем нравится его вкус. Вероятно, это потому, что многие повара не всегда правильно его используют. На страницах издания martha stewart специалисты по черносливу назвали несколько способов насладиться этим сухофруктом.

Чернослив является хорошим источником клетчатки, благодаря чему он способствует пищеварению и предотвращает запоры, а его противовоспалительные свойства поддерживают здоровье костей, утверждают эксперты. Также этот продукт богат антиоксидантами, витаминами A, B6, C и K, калием, марганцем, медью.

Благодаря насыщенному вкусу и разной текстуре чернослив можно использовать в различных рецептах - как сладких блюд, так и закусок.

Видео дня

Например, он может легко заменить финики или инжир в рецептах, но не наоборот, - говорит повар и разработчик рецептов Бритни Браун-Чемберлен.

Эксперты собрали советы, как есть чернослив, чтобы сохранить его вкус и одновременно пользу. Отмечается, что его можно есть сырым как закуску или тушить в воде с кленовым сиропом до мягкости. Его также можно совместить с неожиданными ингредиентами, таким образом расширив "репертуар" любого повара.

"Хотя чернослив больше используется в сладкой выпечке, например классические фруктовые хлебцы, британские пудинги, он является универсальной закуской для чего угодно - от соусов до салатов", - пояснил коммерческий директор фермерского кооператива, который производит сухофрукты, Марк А. Филдс.

Вот советы, как можно употреблять чернослив.

Замена сахара. Чернослив может заменить сахар и масло в хлебобулочных изделиях, потому что он добавляет сладость и увлажняет, говорит Браун-Чемберлен. Также он может заменить тростниковый сахар в домашнем соусе для барбекю или кетчупе, придавая естественную сладость и аромат.

Когезионный агент. Чернослив может быть связующим веществом в сладостях без выпечки, таких как энергетические кусочки.

Усиление умами. Чернослив также подходит для пищи с насыщенными нотками умами, что свойственно для японской кухни.

Начинки. Чернослив очень вкусный как начинка для хлеба и пирожных.

Дополнение к мясу и сыру. Чернослив прекрасно сочетается с сырами, особенно с козьим и овечьим, утверждает Филдс. А Браун-Чемберлен советует попробовать комбинацию "прошутто-чернослив-сыр".

Основные блюда. В сочетании с белками, такими как курица или рыба, насыщенность чернослива создает сочетание сладкого, острого и даже острого вкуса, говорит Филдс. Браун-Чемберлен добавляет чернослив в начинку для свиной вырезки. Также повара советуют приготовить печеную утку с черносливом.

Напитки. Браун-Чемберлен варит из чернослива пюре, а затем использует его в коктейлях или смузи.

Консервы. Из чернослива можно приготовить лакомство для намазывания. Они будут напоминать желе.

Ранее УИНАН рассказывал, как чернослив влияет на пищеварение, кости и сердце.

Богатый клетчаткой, калием, витамином К и фенольными соединениями, чернослив обладает множеством потенциальных преимуществ для здоровья, включая повышение минеральной плотности костей, здоровье сердца и многое другое, объяснила сертифицированный диетолог из Нью-Йорка Барби Красные.

По её словам, чернослив способствует снижению веса, поскольку потенциально повышает уровень хорошего холестерина и даёт ощущение сытости.

Вас також можуть зацікавити новини: