Мыть и замачивать сухофрукты нужно не только ради вкуса - это вопрос здоровья.

Кулинары, которые готовят по рецептам, часто встречают рекомендации замачивать сухофрукты перед использованием. Но откуда взялся такой совет и так ли это необходимо? Может нет ничего страшного, если съесть несколько немытых изюминок? Мы расскажем, нужно ли мыть курагу и другие сухофрукты, и как правильно это делать.

Нужно ли мыть чернослив, курагу и изюм

Перед тем, как мыть курагу и другие сушеные фрукты, нужно понять, зачем мы это делаем.

Если сухофрукты куплены на развес (особенно на рынке), то мыть их нужно обязательно. Дело в том, что такие продукты могут быть загрязнены пылью, бактериями, грибком и другими микроорганизмами. А также их могли трогать другие покупатели. Замачивая сухофрукты, мы защищаем себя от заражения микробами и болезнями, которые передаются через немытые фрукты.

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Промышленные сухофрукты в упаковках тоже могут нести риск. Для долгого хранения и привлекательного товарного вида их обрабатывают диоксидом серы. Для здоровых людей он безвреден, но при аллергии или астме может спровоцировать приступ. Это вещество водорастворимое, поэтому замачивание необходимо.

Как правильно мыть изюм и курагу

Все сухофрукты рекомендуется тщательно промыть под проточной водой в дуршлаге. Обычно этого достаточно, чтобы избавиться от микробов. Далее тонкости обработки разных фруктов отличаются.

Метод, как мыть чернослив и курагу, одинаковый. Эти фрукты рекомендуется выложить в глубокую миску и залить горячей водой. Замачивайте продукты от 30 до 60 минут в зависимости от размера. После этого они станут безопасными для употребления, а также мягкими и нежными.

Изюм промывайте под горячей проточной водой, а затем замочите на 10-20 минут. Обычно этого времени достаточно, чтобы ягоды разбухли и стали мягкими. Если собираетесь использовать изюм в выпечке, то после промывания откиньте его на дуршлаг и обсушите, а затем обваляйте сушеный виноград в муке. После этого его можно вмешивать в тесто.

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