Гениальность этого способа заключается в сладко-соленом вкусе.

Американская журналистка Меган Скотт рассказала о необычном южном способе пить "кока-колу", чтобы она не была настолько приторно-сладкая, пишет simplyrecipes.com.

"Я никогда не была большим любителем "кока-колы". Для моих вкусовых рецепторов она слишком сладкая. Кроме тех случаев, когда я пью ее так, как научила меня мама, - призналась автор. - Любимый и менее приторный способ пить кока-колу моей мамы взят из ее детства 1970-х годов".

Однако, считается, что этот способ был изобретен еще в 1920-х годах.

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По словам Меган, после жарких трудовых будней в саду или на поле ее мама предпочитала перекусить пачкой соленого арахиса с холодной колой.

"Все это звучало для меня довольно стандартно, пока моя мама не объяснила свой метод употребления этого комбо: она делала пару глотков колы, чтобы освободить место в бутылке, насыпала в нее пакетик арахиса, пила колу, а затем съедала арахис, пропитанный колой", - рассказала автор.

Отмечается, что гениальность этой закуски заключается в ее сладко-соленом вкусе:

"Соль арахиса насыщает газировку, смягчая ее сладость и подчеркивая другие вкусы. Кока-кола на самом деле довольно сложный на вкус напиток с нотками теплых специй, ванили и цедры цитрусовых. Точно так же, как соль делает вкус всего, от огурцов до стейка, более похожим на себя, соль, добавленная в колу, подчеркивает эти вкусы, делая напиток гораздо более сбалансированным".

С другой стороны, арахис впитывает лишь немного вкуса кока-колы, но сохраняет большую часть своего хруста. Они обеспечивают приятный хруст, пока вы пьете колу, и приятное завершение закуски, когда вы опрокидываете бутылку, чтобы получить все до последнего, добавила автор.

Напомним, ранее УНИАН писал, нужно ли выпивать 8 стаканов воды в день.

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