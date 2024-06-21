Потребность в воде варьируется в зависимости от пола, возраста, диеты, погоды, уровня активности.

Уже давно не секрет, что пить достаточно воды полезно. Вода помогает регулировать температуру нашего тела, смягчает наши суставы, транспортирует питательные вещества к клеткам и очищает организм от шлаков, а также выполняет множество других жизненно важных функций, пишет theglobeandmail.com.

Эксперты рассказали, следует ли выпивать по 8 стаканов воды каждый день или можно позволить жажде определять количество потребления.

"Обезвоживание происходит, когда организм теряет больше жидкости, чем потребляет, и ее недостаточно для выполнения основных функций. Каждый день ваше тело теряет воду через дыхание, пот, мочу и дефекацию. Когда вы потеете во время тренировки, вы теряете больше воды, особенно если вы тренируетесь в жаркую и/или влажную погоду", - говорится в публикации. Видео дня

Предупреждающие признаки обезвоживания включают головокружение, усталость, головную боль, потерю аппетита, сухость во рту, покраснение кожи и мышечные судороги. Даже легкое обезвоживание может ухудшить когнитивные и физические способности. По мере прогрессирования обезвоживания могут возникнуть сильная жажда, отсутствие потоотделения, непереносимость жары, слабость, низкое кровяное давление, учащенное сердцебиение и мышечные спазмы.

По словам специалистов, в нормальных обстоятельствах большинство людей могут удовлетворить свои потребности в гидратации, выпивая жидкость во время еды и когда испытывают жажду. Однако доверять механизму жажды могут не все. Естественная жажда организма снижается у пожилых людей и во время интенсивных физических упражнений.

Сколько воды нужно пить каждый день

Указывается, что универсальное представление о том, что нам нужно выпивать восемь стаканов воды в день, - это миф.

Потребность в воде варьируется в зависимости от пола, возраста, диеты, погоды, уровня активности, индивидуальной скорости потоотделения и истории болезни.

В целом, Медицинский институт в США (ныне Национальная медицинская академия) рекомендует здоровым взрослым людям, живущим в умеренном климате, потреблять 2,2 (женщины) и 3,0 литра (мужчины) жидкости каждый день, чтобы избежать обезвоживания.

Детям в возрасте от одного до трех лет требуется один литр воды в день, а детям от четырех до восьми лет - 1,2 литра. Детям от 9 до 13 лет требуется 1,6 литра (девочкам) и 1,8 литра (мальчикам) в день. Подросткам от 14 до 18 лет требуется больше: 1,8 литра для женщин и 2,6 литра для мужчин.

"Эти рекомендации по потреблению жидкости не учитывают физические упражнения или жаркую и влажную погоду, которые повышают потребность в жидкости. Суточная потребность в жидкости также увеличивается во время беременности (2,3 литра) и грудного вскармливания (3,1 литра). Наш рацион, особенно богатые водой фрукты и овощи, обеспечивает дополнительную жидкость", - говорится в публикации.

Напомним, ранее УНИАН писал, что происходит с организмом, если ежедневно пить чай с молоком.

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