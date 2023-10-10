Если саду или огороду досаждают слизни и улитки - прогоните их с помощью самодельного спрея.

Улитки и слизни - одни из самых надоедливых огородных вредителей. Они могут быстро уничтожить все зеленые насаждения, а ко многим химическим препаратам выработали иммунитет. В последние годы в Украине часто появляются испанские слизни, которые очень досаждают огородникам.

О том, как избавиться от слизней навсегда, рассказали в британском издании The Mirror. Необязательно использовать агрессивные химические средства. Для этого можно приготовить простой спрей из двух ингредиентов. Такое средство от слизней и улиток надолго отпугнет их от участка.

Как избавиться от слизней на участке

Чтобы вывести слизней с огорода, приготовьте спрей из двух ингредиентов - воды и чеснока. Владельцы участков, которые опробовали такой метод, поражаются его результативности. Вредители сразу сползают из опрысканных растений.

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Почему это работает? Дело в том, что при измельчении чеснока в нем выделяется химическое вещество аллицин, которое одновременно отпугивает и убивает слизней и улиток.

Готовится спрей таким способом: целую головку чеснока измельчите блендером. Смешайте с 1 л воды. Оставьте на 10 минут, чтобы чеснок выделил аллицин. Вода должна быть холодной. Затем перелейте жидкость в пульверизатор. После этого сразу опрыскайте растения, пока аллицин не выветрился.

Обратите внимание, что опрыскивать растения нужно на ночь, поскольку слизни и улитки активны ночью.

Как избавиться от улиток на огороде с помощью песка

Есть ещё один необычный, но очень эффективный метод спасения участка от слизней. Насыпьте между грядками растений дорожки из песка, мелкого щебня, опилок или золы. Слизни и улитки не смогут преодолеть такую преграду и застрянут в сыпучем материале. После этого останется собрать вредителей утром и уничтожить механически. Для большей эффективности можно разложить на таких дорожках мокрые тряпки - влага привлекает слизней.

Как избавиться от слизней с помощью ловушки

Оригинальный способ, как избавиться от улиток на огороде - расставить ловушки. Ловушка с пивом очень привлекает вредителей. Выкопайте на участке небольшие ямы и вставьте в них небольшие банки без крышек. Край емкости должен быть на одном уровне с землей. Наполните банки пивом и оставьте на ночь. Слизней привлечет запах пива и они утонут в ловушках.

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