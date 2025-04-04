Эксперт посоветовала, что нужно сделать для продления срока хранения сыра.

Эксперт из лондонской сыроварни La Fromagerie Патрисия Михельсон рассказала, как можно продлить срок хранения сыра с помощью одного продукта, пишет express.co.uk.

Как хранить сыр в холодильнике - советы

Прежде всего, эксперт посоветовала дважды заворачивать сыр в вощеную бумагу или пергамент для выпечки и класть его в пластиковый контейнер, выстланный влажным кухонным полотенцем.

Лучшим местом в холодильнике для сыра Михельсон назвала верхние полки - там температура обычно самая постоянная.

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Для еще большего продления срока хранения в контейнер вместе с сыром эксперт порекомендовала класть два кубика сахара.

По словам Михельсон, сахар творит "чудеса": он помогает регулировать атмосферу внутри емкости, сохраняя сыр свежим. Вместе с тем, эксперт предупредила, что со временем сахар может начать таять. В таком случае кубики нужно заменить.

Ресторатор Брюс Пул в свою очередь заявил, что вощеная бумага "чертовски бесполезна для мягких, сливочных сыров". Он использует пищевую пленку.

Напомним, ранее УНИАН писал, как правильно хранить сыр в холодильнике, по советам других экспертов.

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