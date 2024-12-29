Руки - лучший инструмент для того, чтобы отделить белок от желтка.

Приготовление некоторых блюд, в частности десертов, требует умения отделить яичные желтки от белков. Некоторые могут игнорировать такие рецепты, все же наступит время, когда оно может вам понадобиться, пишет Southern Living.

Шеф-повар Джошуа ван ден Берг из города Остин, что в американском штате Техас, рассказал, что есть "всевозможные сумасшедшие способы разделения яиц", множество гаджетов для этого, иногда люди даже с помощью бутылки с водой пытаются отсосать желтки. Но, по его словам, ваши руки - лучший инструмент.

Также вам для этого понадобятся свежие яйца и две-три средние миски. Убедитесь, что ваши руки и миски чистые, а яйца - свежие.

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1. Разбейте яйцо о стол или другую плоскую поверхность.

2. Положите руки на миску.

3. Положите разбитое яйцо в одну ладонь, выбросьте яичную скорлупу.

4. Аккуратно раскройте пальцы руки, которой держите яйцо.

5. Переложите яйцо в другую руку, пальцы которой слегка растопырьте, чтобы белок между ними просунулся в миску.

6. Когда яичный белок отделится, желток положите в другую миску.

7. Если вы отделяете больше чем одно яйцо, вылейте яичный белок в третью миску.

Что касается последнего совета, то третья миска - это так называемая миска для текущих яиц. Если вам удалось идеально отделить белок от желтка, то есть если в белок не попало наименьшее количество желтка, то этот белок можно смело класть в миску к предыдущему белку, отмечает разработчик рецептов Эшли Шуринг.

Если же хоть немного желтка попадет в белок - вам не удастся его хорошо взбить, например, чтобы приготовить воздушные меренги, и если вы не будете использовать эту третью миску, то испортите все белки.

Также важно помнить, что нужно отделять яйца, как только достанете их из холодильника.

"Яйца трескаются и отделяются гораздо легче, когда они холодные. Скорлупа трескается четче, а желток "плотнее", то есть желток не будет разбиваться так легко во время процесса отделения", - говорит шеф-повар Тиффани Льюис из Сиэтла.

Она также не рекомендует разбивать яйца о край миски, а советует вместо этого использовать ровную поверхность, например чистую разделочную доску или столешницу.

"Кусочки скорлупы могут легко высвободиться во время контакта, и их трудно будет найти среди содержимого яйца", - предостерегла Льюис.

Ранее УНИАН рассказывал приводил советы эксперта, как правильно хранить яйца. Эксперт по хранению продуктов Адам Оукли рассказал, что хранение яиц в дверце холодильника может, наоборот, сократить их срок годности и даже увеличить риск загрязнения. Это связано с постоянными колебаниями температуры, когда дверца регулярно открывается и закрывается.

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