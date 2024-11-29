Ученые объяснили, почему и желток, и белок обязательно должны быть в вашем рационе.

Желток обычного крупного яйца содержит 185 миллиграммов холестерина, в то время как яичный белок его вообще не содержит. Бодибилдеры поэтому и употребляют много яичных белков, чтобы, таким образом, добавить в свой рацион больше белка, но без добавления жира и холестерина.

В одном яичном белке содержится более 3 граммов белка при всего лишь 17 калориях, что делает яичный белок отличным источником белка как для бодибилдеров, так и для тех, кто просто сидит на диете, пишет Health Digest.

Однако не стоит забывать и о яичном желтке как источнике белка. В одном яичном желтке содержится почти 3 грамма белка при 55 калориях, поэтому желтки также могут быть низкокалорийным источником белка. В яичном желтке также относительно мало насыщенных жиров - всего 1,5 грамма. Эксперты отмечают, что яичный желток содержит сопоставимое количество белка по сравнению с яичным белком, однако еще в желтке есть некоторые питательные вещества, которых нет в яичном белке.

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Сравнение питательных веществ в яичном желтке и яичном белке

В яичном желтке почти в два раза больше кальция, чем в яичном белке, хотя желток обеспечивает лишь около 2% потребности в кальции. В яичном желтке в 15 раз больше железа, чем в яичном белке. Яичные желтки являются хорошими источниками витаминов B5 и B12, в то время как яичный белок содержит их в незначительном количестве.

Яичный желток также обеспечивает 25% суточной потребности в холине — важном витамине для защиты памяти и настроения. В яичном белке холина очень мало.

Однако яичный белок - хороший источник рибофлавина, который помогает организму получать энергию из пищи и поддерживать работу клеток. В яичном белке почти в три раза больше калия, чем в желтке.

Как яичный белок, так и яичный желток являются хорошими источниками всех девяти незаменимых аминокислот (строительных блоков белка). Сообщается, что в яичном белке содержится немного больше этих аминокислот, чем в желтке, а в яичном белке вы получите значительно больше незаменимых аминокислот - аланина, аспаргиновой и глутаминовой кислот.

Повысит ли яичный желток уровень холестерина?

Американская кардиологическая ассоциация заявляет, что необходимо различать холестерин, который содержится в продуктах питания, и тот, который находится в крови. Хотя кажется логичным, что холестерин в пище может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, связь между ними более сложная.

В исследовании 2024 года, опубликованном в журнале Американского колледжа кардиологии, одна группа ела 12 яиц в неделю, а другая - менее двух яиц в неделю. Через четыре месяца между группами не было обнаружено существенных различий в уровне холестерина.

Другие новости о здоровье

Ранее УНИАН сообщал, что яичную лапшу зря недооценивают. Диетолог объяснила, что в ней множество полезных веществ, включая фолат, рибофлавин, тиамин и так далее.

Кроме того, стоит запомнить список из 10 продуктов, которые ошибочно считают высокобелковыми. Среди таких растительное масло, хумус, йогурт и так далее.

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