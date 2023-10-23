Шеф-повар сети раскрыл секрет идеальной картошки фри.

Существует распространенное мнение, что картофель фри McDonald's готовят не из свежего картофеля, а из какого-то странного пюре из картофельной пасты.

Как сообщает Daily Meal, на самом деле это совсем не так. Хотя картофель фри Mcdonald's не совсем сделан из картофеля, который ежедневно готовят из-под ножа, он также не сделан из странной картофельной смеси.

В картофеле фри Mcdonald's нет картофельной пасты. Его делают из настоящего цельного картофеля и отправляют в магазины. Конечно, к картофелю фри Mcdonald's добавляют другие ингредиенты , но в основной - настоящий картофель.

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TikTok-блогер, бывший корпоративный шеф-повар Mcdonald'S Майк Гарац недавно ответил на вопросы о картофеле фри компании и о том, делают ли они его из картофельной пасты или настоящего картофеля.

По словам Гараца, компания использует настоящий картофель Russet Burbank. Ее моют, очищают паром, убирают неприглядные коричневые пятна и нарезают классической формой.

Затем картофель фри бланшируют, сушат и обжаривают перед замораживанием и отправкой в заведения Mcdonald's. Затем ее готовят во фритюре в ресторанах сети.

Ранее мы рассказывали, что сеть заведений питания Mcdonald's, которая продолжает возвращаться в украинские города, меняет рецепты ряда своих самых популярных блюд.

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