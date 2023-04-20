Первыми усовершенствованные блюда смогут попробовать жители Соединенных Штатов Америки.

Сеть заведений питания McDonald's, которая продолжает возвращаться в украинские города, меняет рецепты ряда своих самых популярных блюд.

"Наши повара готовят небольшие, но вкусные усовершенствования сэндвича Big Mac, бургера McDouble и нашего классического чизбургера, двойного чизбургера и гамбургера", – сообщили в компании.

В McDonald's обещают, что после изменения рецептуры булочки будут мягче, сыр будет лучше плавиться, а котлеты станут более сочными.

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"Мы обнаружили, что небольшие изменения, такие как отладка нашего процесса для получения более горячего и плавкого сыра и настройка наших грилей для лучшего обжаривания, добавили большую разницу в том, чтобы сделать наши гамбургеры вкуснее, чем когда-либо", – говорит шеф-повар Чад Шафер, старший директор по кулинарным инновациям McDonald's USA.

Обновленные гамбургеры были представлены на международных рынках (в Австралии, Канаде и Бельгии) и получили положительные отзывы. Первыми усовершенствованные блюда смогут попробовать жители Соединенных Штатов Америки. К 2024 году на обновленное меню перейдут все McDonald's в США.

McDonald's в Украине - последние новости

После полномасштабного вторжения России в Украину корпорация прекратила свою работу в Украине, России в Беларуси. Планировалось, что рестораны в Украине не будут открывать до конца войны.

Впрочем уже в августе стало известно о возобновлении работы в ряде городов. Сначала McDonald's вернулся в украинскую столицу. Впоследствии открыл свои двери в Львове, Тернополе, Хмельницком, Ривне, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске и еще ряде городов.

В марте открылись рестораны в Одессе и Днепре.

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