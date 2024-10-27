Во время выполнения задания можно воспользоваться двумя подсказками.

Среди 19 тыкв есть одна странная, и разыскать ее надо за 9 секунд - такая оптическая загадка-головоломка может помочь "прокачать" мозг как детям, так и взрослым.

Чтобы победить, следует обращать внимание на мельчайшие детали, но есть важный нюанс - все стоит максимально быстро "сканировать", то есть "не залипать" на чем-то.

Обратите внимание на то, что необходимо рассматривать не только саму тыкву.

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Журналисты отметили, что следует охватывать взглядом и мелкие объекты, которые находятся возле тыквы:

Это можно считать подсказкой.

Если первая попытка была провальной, то можете воспользоваться еще одной подсказкой - не тратьте время на рассматривание хвостика тыквы. Отказ от такого действия может позволить вам сэкономить драгоценные секунды времени и таки разыскать вовремя странную тыкву.

Странной назвали тыкву, с левой стороны которой листья не такие, как у всех, - там на один желтый листок больше. Странный плод был в нижней части оптической иллюзии.

Такая хитрая оптическая иллюзия уже опубликована - что следует найти

Среди большого количества кроликов следует разыскать капибару. На выполнение задания стоит потратить 7 секунд. Для того, чтобы справиться с поисками вовремя, надо иметь орлиное зрение.

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