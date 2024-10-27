Во время поиска капибары нужно обращать внимание на детали.

Загадки про животных могут быть хитрыми, а также интересными и полезными не только для детей, но и для взрослых.

Новое хитрое непростое задание вот такое - на картинке среди большого количества кроликов надо разыскать за 7 секунд капибару. Чтобы вовремя справиться с оптической загадкой нужно иметь орлиное зрение.

Первое, что стоит сделать, - это вспомнить, как выглядит капибара, и по какому признаку ее можно очень быстро отличить от кролика.

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Журналисты отметили, что задача хитрая, поэтому не стоит ожидать, что признак будет очень явным:

Стоит думать о деталях и во время поисков именно на них обращать внимание.

Вот какой правильный ответ - капибару спрятали недалеко от левого верхнего угла изображения. Это животное можно легко отличить от кроликов - у него темнее и короче шерсть, а также гораздо больше мордочка.

Такая оптическая иллюзия опубликована ранее

На картинке можно увидеть осенние парк, много листьев, и где-то там есть воробей. Птичку надо разыскать за 9 секунд. Это очень сложная оптическая иллюзия, которая является настоящим вызовом для мозга.

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