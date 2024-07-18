Эти продукты характеризуются естественной сладостью, что делает их отличным выбором для тех, кто хочет уменьшить потребление калорий.

Если вы хотите стабилизировать уровень сахара и уменьшить уровень потребления калорий, диетологи советуют начать потреблять свежие фрукты и овощи, нежирные белки или цельные зерна. Портал She Finds назвал 9 эффективных продуктов, которые содержат меньше всего сахара.

1. Чипсы из капусты

Зарегистрированный диетолог Кэтрин Джервасио рассказала, что такие чипсы обычно готовят вымешивая листья капусты в оливковом масле и приправах, а потом запекают.

"Это можно приготовить дома, чтобы обеспечить пониженную плотность калорий. 1 стакан (21 грамм) капусты содержит всего около 7 калорий. Чтобы легко приготовить чипсы из капусты, просто помешайте несколько сухих листьев капусты с капелькой оливкового масла, соли и перца. Разложите на противень и запекайте 10-15 минут при 150 градусах до хрустящей корочки", - посоветовала она.

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2. Салат из белков яйца

Белок в яйцах позволяет дольше чувствовать сытость, тогда как отсутствие желтков снижает содержание калорий и жира.

"Яичный белок является высококачественным источником белка, тогда как смешанная зелень имеет низкую калорийность, но много клетчатки. Эта закуска может помочь почувствовать сытость. Яичные белки содержат всего около 17 калорий на кусок (33 грамма), тогда как смешанная зелень имеет 6 калорий на чашку (35 граммов)", - говорит она.

3. Черника с йогуртовым соусом

В чернике естественно мало сахара по сравнению со многими другими фруктами, но она богата антиоксидантами, витаминами и клетчаткой, которые поддерживают общее состояние здоровья и пищеварения.

4. Клубничное желе

В отличие от традиционных десертов, которые насыщены сахаром и жирами, клубничное желе обычно готовится с использованием искусственных подсластителей или минимального добавления сахара, что снижает общее потребление калорий.

5. Палочки сельдерея с ореховым маслом

Диетолог рассказала, что в сельдерее естественно мало калорий и сахара, но в то же время много клетчатки, которая способствует пищеварению и создает ощущение сытости. Сочетание с ореховым маслом добавляет полезные жиры и белок, что еще больше усиливает сытость и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

6. Яблочные дольки с корицей

Яблоки естественно сладкие, но содержат мало калорий и жира, что делает их сытным вариантом для укрощения тяги к сахару. Корица не только улучшает вкус, но также предлагает потенциальные преимущества для стабилизации уровня сахара в крови и ускорения метаболизма.

7. Творог с ягодами

Творог богат белком, который помогает оставаться сытыми и довольными, уменьшая вероятность переедания. Такие ягоды, как клубника, черника и малина, добавляют сладости и наполнены клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, в то время как в них мало сахара и калорий.

"Сыр является хорошим источником белка и кальция, а ягоды богаты антиоксидантами и клетчаткой. Белок способствует сытости, а сладость ягод происходит от природных сахаров и клетчатки, что способствует пищеварению", - говорит диетолог.

8. Круто сваренные яйца

Каждое яйцо содержит около 6 граммов белка, который помогает оставаться сытыми и укрощать голод, уменьшая соблазн перекусить высококалорийной сладкой пищей. Полезные жиры в яйцах также способствуют сытости, облегчая управление размером порций и общим потреблением калорий.

"Яйца являются полноценным источником белка, содержащего все незаменимые аминокислоты. Они также богаты здоровыми жирами и витаминами. Белок и полезные жиры обеспечивают ощущение сытости и обеспечивают постоянную энергию, уменьшая желание часто перекусить", - отметила диетолог.

9. Лапша из водорослей

В отличие от многих обработанных пищевых продуктов, лапша из водорослей не имеет добавленного сахара. Это делает их отличным выбором для тех, кто хочет уменьшить потребление сахара. Эта прозрачная низкокалорийная лапша естественно не содержит глютена и содержит минимальное количество углеводов, что делает ее идеальной альтернативой традиционной пасте и рамену для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы.

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