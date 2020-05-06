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Следил за соседкой: французского футболиста арестовали за мастурбацию

12:17, 06 мая 2020
Курьёзы
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Футболист признал свою вину / Фото: Twitter

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Об этом сообщает издание Le Parisien.

Игрок занимался мастурбацией во дворе своего дома в центре Анже, наблюдая за соседкой с первого этажа. Его заметили соседи и вызвали полицию.

Футболист признал свою вину и был отпущен домой после дачи показаний. Его ожидает судебное слушание и штраф. Адвокаты игрока оправдывают его поступок тем, что он не думал, что соседка его видит.

Как сообщал УНИАН, врачи из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка посоветовали людям чаще мастурбировать, пока длится карантин из-за COVID-19.

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