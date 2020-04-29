Повезло: два друга в Лондоне "застряли" на карантине в квартире с пабом по соседству (фото)
12:38, 29 апреля 2020Курьёзы
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Парни наслаждаются пивом, играют в шахматы и гольф.
В Лондоне два друга Стив Понд и Доминик Таунсенд на время карантина из-за распространения коронавируса «застряли» в квартире над пабом The Prince.
Читайте такжеЖителей Бельгии призвали есть в два раза больше чипсов из-за карантинаСвои карантинные будни парни проводят, наслаждаясь пивом и игрой в шахматы.
Иногда друзья развлекаются, играя в гольф, и явно не скучают. Говорят, что им повезло.
Ранее УНИАН писал, как на карантине «выживают» некоторые стриптиз-клубы, танцовщицы которых занимаются доставкой еды и выступают в палатках.
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