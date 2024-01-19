До этого американка перепробовала всевозможные диеты, но ей так и не удалось сбросить вес.

Доктор Бетси Гранч похудела на 22,6 кг и удерживала этот вес в течение многих лет после того, как отказалась от модных диет. Она ест пищу с высоким содержанием белка и придерживается периодического голодания, пишет Business Insider.

Ранее американка перепробовала всевозможные диеты, но ей так и не удалось сбросить вес. Переломный момент в ее жизни настал в 2018 году, когда она получила травму, и поняла, что ей нужно изменить свой образ жизни. В итоге за полтора года ей удалось избавиться от 22,6 килограмма лишнего веса.

Отмечается, что Гранч решила попробовать периодическое голодание, съедая всю еду на день в течение шестичасового окна. Исследования показывают, что в периодическом голодании для похудения нет ничего особенного, и оно подходит не всем. Но, как пишет издание, некоторым людям это помогает придерживаться дефицита калорий, необходимого для похудения.

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Кроме того, Гранч также перешла с тяжелой диеты фаст-фуда на диету с высоким содержанием белка, цельных продуктов и с меньшим количеством углеводов.

"Как только я начала внедрять эти изменения, вес начал снижаться довольно быстро", - поделилась доктор.

При этом она призналась, что поначалу перейти от трехразового питания к одному или двум за небольшой промежуток времени было "очень тяжело". По ее словам, чтобы бороться с голодом, она пила много костного бульона и воды.

Через несколько месяцев ее новый образ жизни стал нормальным, и после завершения фазы похудения она продолжила практиковать периодическое голодание.

Ранее диетолог назвала закуску №1 для похудения.

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