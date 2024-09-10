Матча имеет много полезных свойств для здоровья, рассказывает эксперт.

Матча существует уже тысячи лет, однако лишь недавно этот ярко-зеленый чай начал набирать популярность в мире. Согласно отчету группы потребительского маркетинга, в 2023 году продажи напитков из матча в Великобритании выросли на 202%. Зарегистрированный диетолог Никола Лудлам-Рейн рассказала, почему матча стал таким популярным и какую пользу этот напиток может принести здоровью человека, пишет The Independent.

Что такое матча?

"Матча - это разновидность порошкообразного зеленого чая, изготовленного из специально выращенных и обработанных чайных листьев", - отмечает Лудлам-Рейн.

По сравнению с обычным зеленым чаем, где листья заваривают, а затем выбрасывают, при употреблении матча вы потребляете целый лист, что означает более высокую концентрацию питательных веществ и антиоксидантов. Известно, что лист выращивают в тени, что увеличивает содержание хлорофилла, который придает матче яркий зеленый цвет.

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Несмотря на то, что матча - это чай, его часто делают со взбитым или вспененным молоком, как кофе, поэтому в большинстве кафе можно заказать матча-лате.

Какие преимущества матчи для здоровья?

Матча является успокаивающим напитком с легким горьковатым вкусом. Ладлам-Рейн говорит, что он богат антиоксидантами, особенно группой катехинов, которые помогают защитить клетки от повреждения, вызванного свободными радикалами.

По ее словам, матча также содержит L-теанин, аминокислоту, которая способствует расслаблению, что может улучшить концентрацию внимания и бдительность. Однако стоит помнить, что, несмотря на эти полезные свойства для здоровья, матча должен быть частью сбалансированной диеты.

Содержит ли матча кофеин?

Матча содержит кофеин, обычно это 19-44 мг кофеина на грамм (обычная порция составляет 2-4 грамма). Однако количество кофеина в матче может варьироваться в зависимости от нескольких переменных, среди которых качество и свежесть листьев, количество порошка, который вы используете, и продолжительность заваривания, то есть чем дольше заваривается матча, тем больше кофеина извлекается из листьев.

Также Лудлам-Рейн советует пить это чай, чтобы справиться со стрессом, ведь он содержит L-теанин.

"Доказано, что L-теанин способствует расслаблению, не вызывая сонливости, и может сбалансировать стимулирующее влияние кофеина, создавая спокойное, сосредоточенное состояние. Именно благодаря этому сочетанию люди часто считают, что матча менее нервный напиток, чем кофе. Однако это не волшебный шар для снятия стресса. Управление стрессом включает в себя различные факторы, такие как образ жизни, диета и практики осознанности, и хотя матча может внести свой вклад, его следует рассматривать как один маленький инструмент в общей картине управления стрессом", - подчеркнула она.

Другие полезные напитки для здоровья

Ранее эксперты рассказали, как приготовить кофе, чтобы получить от него максимальную пользу. Известно, что кофе богат антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные соединения, однако не все чашки кофе одинаковы.

Также эксперты назвали один ингредиент, который сделает чай более полезным для здоровья. В частности речь идет о лимонном соке. Если его добавить в чай, то он поможет сохранить в этом напитке антиоксиданты.

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