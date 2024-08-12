Если добавить в чай эту вещь, то она сделает антиоксиданты более стабильными и способными усваиваться организмом.

Независимо от того, часто ли вы пьете чай или редко, этот напиток имеет много полезных свойств благодаря антиоксидантам, которые есть в заварке. Однако есть одна вещь, которую можно добавить в чай, чтобы сохранить эти соединения в вашей чашке, или даже усилить их пользу для здоровья. Ведущие эксперты по питанию рассказали для EatingWell, почему стоит добавлять этот ингредиент в чай и чем это полезно.

По словам экспертов, речь идет о лимонном соке. Если его добавить в чай, то он поможет сохранить в этом напитке антиоксиданты.

"Недавнее исследование изучало влияние лимонного сока на чай мате (разновидность чая, широко известный как мате). Исследователи обнаружили, что добавление лимонного сока и охлаждение чая повышает его антиоксидантную активность. Участники исследования также сказали, что им больше нравится чай, приготовленный таким образом, чем обычный. Предыдущие исследования показали, что добавление аскорбиновой кислоты (также известной как витамин С, которая является одной из двух кислот в лимонном соке) к зелёному и чёрному чаю также способствует повышению содержания антиоксидантов в заварке", - говорится в материале. Видео дня

Доктор медицинских наук Патриция Баннан отметила, что добавление лимона к чаю может сделать антиоксиданты, такие как катехины, более стабильными и способными усваиваться организмом.

"По сути, лимон действует как природный консервант для антиоксидантов чая", - объяснила она.

В то же время ученый-диетолог Тейлор Уоллес говорит, что катехины являются относительно нестабильными в некислых средах, таких как тонкий кишечник.

"И витамин С, и цитрусовые соки взаимодействуют с катехинами, предотвращая их разрушение. Добавление лимонного сока к чаю может значительно сохранить большое количество этих соединений, предлагая немного дополнительного витамина С в вашем рационе", - заметил он.

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Ранее эксперты поделились рецептом, благодаря которому ваш холодный чай станет еще вкуснее. По их словам, лучшим ингредиентом для этого может стать джем. Если добавить его к напитку, то это будет не только вкусно, но и красиво.

Также ранее была раскрыта польза жасминового чая. По словам диетологов, этот напиток является полезным для кишечника, настроения и кожи.

"Жасминовый чай - богатый источник антиоксидантов, таких как катехины, тип полифенола, который приносит много пользы для здоровья", - рассказала диетолог Умо Каллинс.

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