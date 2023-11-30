Эксперт советует употреблять от семи до 14 яиц в неделю.

Диетолог Керри Рукстон заявила, что яйца должны быть основной частью вашего рациона и могут помочь похудеть тем, кто в этом нуждается.

Как пишет Express, этот продукт отлично контролирует аппетит, процесс старения и состояние тела. Лучше всего употреблять от семи до 14 яиц в неделю.

"Умеренное потребление 7-14 яиц в неделю в контексте разнообразной и сбалансированной диеты было бы полезно для большинства людей, особенно для стимулирования потребления витаминов, минералов и белка, защиты жизненно важной мышечной массы и улучшения чувства сытости после еды, контроля веса", - добавил Ракстон.

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Согласно исследованиям, употребление яиц утром приведет к тому, что вы не будете употреблять нездоровую пищу в конце дня. Кроме того, это богатая питательными веществами пища. Яйца содержат более 10 различных витаминов и минералов, а также богаты высококачественным белком, обеспечивающим все девять "незаменимых аминокислот", которые являются строительным материалом, необходимым для восстановления клеток организма и роста мышц.

Яйца также восполняют недостаток основных питательных веществ, таких как калий, кальций, железо, йод, фолиевая кислота, витамин D и клетчатка. Они также могут исправить некоторые из этих дисбалансов питательных веществ, поскольку они обеспечивают клинически полезное количество йода, фолиевой кислоты и витамина D, а также холина, который поддерживает работу мозга.

Для беременных женщин употребление достаточного количества яиц может быть очень полезным. Они содержат холин, необходимый во время беременности и в раннем возрасте для поддержания оптимального развития мозга, фолиевую кислоту, необходимую мамам на ранних сроках беременности для предотвращения врожденных дефектов у их младенцев, и йод для нормального развития мозга младенца.

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