Этот продукт можно употреблять на завтрак, обед, ужин или перекус.

Эми Гудсон, специализирующаяся на спортивной диетологии, заявила, что суперфуды богаты питательными веществами и полезны для организма, поскольку содержат большое количество минералов, витаминов и антиоксидантов.

Как пишет eat this, существуют даже суперфуды, которые помогают в похудении. Это достигается с помощью различных механизмов.

"Многие суперпродукты низкокалорийны, но богаты клетчаткой, которая способствует ощущению сытости и снижает общее потребление калорий. Кроме того, некоторые суперпродукты содержат такие соединения, как полифенолы и антиоксиданты, которые могут ускорить обмен веществ и способствовать сжиганию жира. Другие, такие как определенные фрукты и овощи, имеют высокое содержание воды, что может помочь увеличить чувство сытости без добавления дополнительных калорий", - пояснил диетолог.

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По ее словам, суперпродукты, такие как цельнозерновые и нежирные белки, содержат необходимые питательные вещества, которые укрепляют ваше здоровье и хорошее самочувствие. Добавление различных суперпродуктов в ваш рацион может поддержать ваши усилия по снижению жира. По словам Гудсон, яйцо лучше всего подходит для похудения.

"Яйца часто называют суперпродуктом номер один для похудения по нескольким причинам. Во-первых, яйца являются хорошим источником высококачественного белка, обеспечивая 6 граммов высококачественного белка всего за 70 калорий. Белок помогает в наращивании и восстановлении мышц, что приводит к ощущению сытости и снижает общее потребление калорий. Кроме того, яйца низкокалорийны, но богаты важными, труднодоступными питательными веществами, такими как витамины B12, D и холин, а также минералами, такими как железо и цинк. Кроме того, яйца даже содержат некоторое количество омега-3 жирных кислот", - рассказала диетолог.

Самое замечательное в яйцах то, что они невероятно универсальны. Их можно употреблять на завтрак, обед, ужин или перекус.

"Есть много способов приготовить яйца, которые могут поддержать цель потери веса. Один из популярных способов - приготовить их вареными или пашот, так как это устраняет необходимость в добавлении жиров, таких как масло или сливочное масло. Другой вариант - приготовить их приготовленными с помощью антипригарного спрея вместо масла. Яйца можно сварить вкрутую. Кроме того, добавление овощей, таких как шпинат, помидоры или перец, в омлеты или фриттаты может увеличить содержание клетчатки и способствовать насыщению", - советует Гудсон.

Другие суперфуды

Ранее УНИАН рассказывал о другом невероятном продукте. Шиповник - распространенная в Украине и очень полезная ягода, из которой варят ароматный чай. Отвар из этих плодов укрепляет иммунитет и снижает артериальное давление. Готовится чай с шиповником очень просто, а его приятный сам по себе вкус можно дополнять фруктами и пряностями.

Также Диетолог Крутика Нанават назвала суперпродукт, который творит чудеса для вашего сердца и сна.

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