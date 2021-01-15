Видео автор записала под песню Керри Андервуд "Before He Cheats"("Перед тем, как он предаст").

Девушка отомстила парню за неверность. Видео в буквальном смысле блестящего поступка она выложила в TikTok.

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Для прощания с бывшим избранником пользовательница заранее приобрела разноцветный глиттер и устроила дождь из блесток в ванной и комнате парня, пока его не было в доме.

Видео автор записала под песню Керри Андервуд "Before He Cheats" ("Перед тем, как он предаст").

Теперь виновнику разбитого сердца придется долго отчищать мебель и пол от такого "подарка".

Сама же девушка не сказала на камеру ни слова, но оставила в социальной сети короткую подпись: "В 2021-м мы не повреждаем машину ключом, нет... Мы покрываем все глиттером".

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Автор: УНИАН