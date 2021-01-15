Девушка отомстила парню за неверность. Видео в буквальном смысле блестящего поступка она выложила в TikTok.
Читайте также"Это макет": эксперт о "самой мощной в мире" северокорейской ракете (фото)
Для прощания с бывшим избранником пользовательница заранее приобрела разноцветный глиттер и устроила дождь из блесток в ванной и комнате парня, пока его не было в доме.
Видео автор записала под песню Керри Андервуд "Before He Cheats" ("Перед тем, как он предаст").
Теперь виновнику разбитого сердца придется долго отчищать мебель и пол от такого "подарка".
Сама же девушка не сказала на камеру ни слова, но оставила в социальной сети короткую подпись: "В 2021-м мы не повреждаем машину ключом, нет... Мы покрываем все глиттером".
@hollynicoleeee_
It’s not key his car in 2021.. no, it’s glitter his EVERYTHING 2021 ##fyp##cheaters♬ Before He Cheats - Carrie Underwood
Другие новости
- В Австралии за нарушение карантина хотят усыпить голубя
- В Британии зрителей насмешила оговорка телеведущей о "погоде-шлюхе" (видео)
- Samsung анонсировала презентацию своих флагманов в Twitter и оконфузилась
- "Полиция не имеет права": Разумков объяснил, почему депутатов не штрафуют за отсутствие масок
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram