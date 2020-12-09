Депутат должен был занять место помощника главы министерства горнодобывающей промышленности.

Депутат парламента Танзании Фрэнсис Ндулан, который претендовал на повышение, не смог выговорить присягу и потерял работу.

Об этом сообщает BBC.

Депутат должен был занять место помощника главы министерства горнодобывающей промышленности.

Читайте также"Мисцилив..., бл**ь": глава полиции Одесской области опозорился с украинским языком (видео)

В Twitter-аккаунте Swahili Times появилась запись, на которой видно, как он несколько раз повторяет одну и ту же фразу. В итоге его попросили сесть, а затем пригласили претендентов на другие должности.

Отмечается, что на торжественном мероприятии присутствовал президент страны Джон Магуфули, который позже сообщил, что кандидатуру Ндулана заменят и уберут с должности депутата.

«Я передам должность тому, кто сможет должным образом принести присягу», - сказал Магуфули.

Naibu Waziri Mteule wa Madini, Francis Ndulane ameshindwa kuapa kushika wadhifa huo baada ya kupata changamoto kusoma kiapo hicho leo Ikulu Chamwino, Dodoma. pic.twitter.com/Ke1DRipN2S — Swahili Times (@swahilitimes) December 9, 2020

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН