Всем, кто не боится экспериментировать в постели и закажет пиццу 13 и 14 февраля, будут вручать небольшие вибраторы.

Сеть пиццерий Hell Pizza в Новой Зеландии будет раздавать всем заказчикам бесплатные вибраторы ко Дню святого Валентина.

Заведение запустило инициативу совместно с местным секс-шопом ATMS, говорится в рекламе.

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Таким образом, всем, кто не боится экспериментировать в постели и закажет пиццу 13 и 14 февраля, будут вручать небольшие вибраторы. Но лишь тем, кто достиг совершеннолетия. Руководство говорит, что подобная акция создана исключительно для хорошего настроения.

«Учитывая то, что люди сейчас все больше времени проводят дома, цель нашей кампании – подарить веселый и беспечный, но исключительно взрослый способ отпраздновать современно День любви», - говорится в заявлении компаний.

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Автор: УНИАН