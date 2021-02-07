Совсем немного времени остается до Дня святого Валентина - одного из самых романтичных праздников. Поэтому возникает вопрос, как организовать незабываемый сюрприз и подарить своей половинке что-то оригинальное и необычное.
Читайте такжеДень Валентина 2021: когда отмечают, история и традиции праздника влюбленныхЛюбовь окрыляет и вдохновляет и 14 февраля отличный шанс продемонстрировать половинке глубину своих чувств, устроив сказочный праздник. Конечно же, непременным атрибутом Дня святого Валентина являются подарки, поэтому в дополнение к традиционной "валентинке" стоит подобрать какой-то замечательный презент.
Не обязательно вручать дорогие подарки, важно, чтобы они были символичными и романтичными. УНИАН подобрал несколько идей для подарков на День влюбленных. Черпайте вдохновение из предложенных вариантов, дорабатывайте их в соответствии с предпочтениями своих любимых.
Подарки парню / мужу на День святого Валентина
День святого Валентина – это праздник любви и взаимных чувств. А это значит, что подарить можно что-то такое, что будет радовать обоих. Можно присмотреть из данного списка какой-то оригинальный сюрприз, учитывая увлечения и желания любимого мужчины:
- столик для завтрака в постель;
- романтический ужин при свечах;
- парные подарки – футболки, набор парных кулонов. Такие милые презенты помогут в очередной раз подчеркнуть романтику и эмоциональную связь между любимыми;
- вязаные, теплые вещи – варежки, шапка или шарф;
- разнообразные гаджеты и аксессуары: наушники, mp3-плеер, электронная книга, универсальный аккумулятор, подушка-подставка для работы за компьютером;
- часы или будильник с циферблатом в форме сердца;
- премиальный алкоголь, бутылка элитного напитка;
- шоколадный набор для настоящего мужчины;
- печенье-сердечки в подарок мужу на 14 февраля – это не только милый и романтичный, но и съедобный презент;
- вы в необычном виде – красивом белье или тематическом костюме;
- подходящая безделушка из интим-магазина-например, меховые наручники, кнут или сексуальная кожаная маска для лица;
- эротическая игра – такой сюрприз оценит мужчина-экспериментатор, который всегда готов попробовать что-то новое;
- абонемент на массаж и другие релакс-процедуры для двоих. Такой подарок будет приятен для обоих, ведь отдохнуть и расслабиться может не только ваш муж, но и вы;
- впечатление в подарок – это могут быть билеты на концерт любимой группы, поход в кино или театр, на квест или другое развлекательное мероприятие;
- курсы экстремального вождения, стрельба в тире, полет-экскурсия на самолете или вертолете, интересный квест;
- товары для хобби – здесь следует учитывать предпочтения и увлечения второй половины.
Самый главный подарок для мужчины на День святого Валентина – это все же любовь, нежность и забота. Можно поздравить свою половинку недорого, но оригинально и интересно – чтобы сюрприз запомнился любимому надолго.
Подарки девушке / жене на День влюбленных
День святого Валентина, безусловно, самый романтичный день в году. Несмотря на зимний холод, воздух в этот день пропитан теплотой, любовью, радостью, нежностью и страстью.
14 февраля не обойтись без чувственных, сентиментальных сюрпризов, которые обязательно оценит ваша возлюбленная. В качестве варианта подарка можно выбрать что-то из следующего:
- завтрак в постель в сопровождении красных сердец-шариков и цветов;
- романтический праздник с букетом цветов и ужином при свечах;
- ванна с лепестками роз;
- любимые духи любимой;
- ювелирное изделие-подвеска в форме сердца, серьги, браслет, перстень (учитывая предпочтения любимой);
- музыкальная шкатулка, играющая всемирно романтический хит;
- любимое лакомство любимой. Сделать подарок более личным и романтичным поможет, например, наклеенное внутрь совместное фото;
- большой коллаж ваших общих снимков, портрет по фотографии;
- подушка с вашими совместными фото;
- книга – это может быть красивое и редкое издание какого-то популярного романа о любви или сборник любовной лирики;
- красивое, эффектное нижнее белье. Это будет подарком сразу для обоих, ведь, скорее всего, любимая захочет продемонстрировать, насколько ей идет полученный подарок;
- настольная игра – таким подарком можно убить сразу двух зайцев, ведь это еще и способ интересно провести 14 февраля;
- совместный поход на какой-то мастер-класс;
- прогулка по местам, которые имеют особое значение для вашей пары;
- билеты на интересный спектакль, премьеру фильма или концерт любимой группы.
Девушки любят подарки и с особым трепетом относятся ко Дню святого Валентина. Для них главное, чтобы подаренный любимым мужчиной презент "излучал" романтические чувства и нежность.
Вас также может заинтересовать:
- Выходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимы
- Церковные праздники в феврале: православный календарь на месяц
- Подарки мужу на День Валентина: как выбрать презент-лучшие идеи
- Что подарить жене на День Валентина: идеи романтических сюрпризов для любимого человека
- Когда Сретение Господне 2021: дата и история важного праздника
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram