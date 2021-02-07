14 февраля – отличный шанс продемонстрировать половинке глубину своих чувств, устроив любимому человеку сказочный праздник.

Совсем немного времени остается до Дня святого Валентина - одного из самых романтичных праздников. Поэтому возникает вопрос, как организовать незабываемый сюрприз и подарить своей половинке что-то оригинальное и необычное.

Читайте такжеДень Валентина 2021: когда отмечают, история и традиции праздника влюбленныхЛюбовь окрыляет и вдохновляет и 14 февраля отличный шанс продемонстрировать половинке глубину своих чувств, устроив сказочный праздник. Конечно же, непременным атрибутом Дня святого Валентина являются подарки, поэтому в дополнение к традиционной "валентинке" стоит подобрать какой-то замечательный презент.

Не обязательно вручать дорогие подарки, важно, чтобы они были символичными и романтичными. УНИАН подобрал несколько идей для подарков на День влюбленных. Черпайте вдохновение из предложенных вариантов, дорабатывайте их в соответствии с предпочтениями своих любимых.

Подарки парню / мужу на День святого Валентина

День святого Валентина – это праздник любви и взаимных чувств. А это значит, что подарить можно что-то такое, что будет радовать обоих. Можно присмотреть из данного списка какой-то оригинальный сюрприз, учитывая увлечения и желания любимого мужчины:

столик для завтрака в постель;

романтический ужин при свечах;

парные подарки – футболки, набор парных кулонов. Такие милые презенты помогут в очередной раз подчеркнуть романтику и эмоциональную связь между любимыми;

вязаные, теплые вещи – варежки, шапка или шарф;

разнообразные гаджеты и аксессуары: наушники, mp3-плеер, электронная книга, универсальный аккумулятор, подушка-подставка для работы за компьютером;

часы или будильник с циферблатом в форме сердца;

премиальный алкоголь, бутылка элитного напитка;

шоколадный набор для настоящего мужчины;

печенье-сердечки в подарок мужу на 14 февраля – это не только милый и романтичный, но и съедобный презент;

вы в необычном виде – красивом белье или тематическом костюме;

подходящая безделушка из интим-магазина-например, меховые наручники, кнут или сексуальная кожаная маска для лица;

эротическая игра – такой сюрприз оценит мужчина-экспериментатор, который всегда готов попробовать что-то новое;

абонемент на массаж и другие релакс-процедуры для двоих. Такой подарок будет приятен для обоих, ведь отдохнуть и расслабиться может не только ваш муж, но и вы;

впечатление в подарок – это могут быть билеты на концерт любимой группы, поход в кино или театр, на квест или другое развлекательное мероприятие;

курсы экстремального вождения, стрельба в тире, полет-экскурсия на самолете или вертолете, интересный квест;

товары для хобби – здесь следует учитывать предпочтения и увлечения второй половины.

Самый главный подарок для мужчины на День святого Валентина – это все же любовь, нежность и забота. Можно поздравить свою половинку недорого, но оригинально и интересно – чтобы сюрприз запомнился любимому надолго.

Подарки девушке / жене на День влюбленных

День святого Валентина, безусловно, самый романтичный день в году. Несмотря на зимний холод, воздух в этот день пропитан теплотой, любовью, радостью, нежностью и страстью.

14 февраля не обойтись без чувственных, сентиментальных сюрпризов, которые обязательно оценит ваша возлюбленная. В качестве варианта подарка можно выбрать что-то из следующего:

завтрак в постель в сопровождении красных сердец-шариков и цветов;

романтический праздник с букетом цветов и ужином при свечах;

ванна с лепестками роз;

любимые духи любимой;

ювелирное изделие-подвеска в форме сердца, серьги, браслет, перстень (учитывая предпочтения любимой);

музыкальная шкатулка, играющая всемирно романтический хит;

любимое лакомство любимой. Сделать подарок более личным и романтичным поможет, например, наклеенное внутрь совместное фото;

большой коллаж ваших общих снимков, портрет по фотографии;

подушка с вашими совместными фото;

книга – это может быть красивое и редкое издание какого-то популярного романа о любви или сборник любовной лирики;

красивое, эффектное нижнее белье. Это будет подарком сразу для обоих, ведь, скорее всего, любимая захочет продемонстрировать, насколько ей идет полученный подарок;

настольная игра – таким подарком можно убить сразу двух зайцев, ведь это еще и способ интересно провести 14 февраля;

совместный поход на какой-то мастер-класс;

прогулка по местам, которые имеют особое значение для вашей пары;

билеты на интересный спектакль, премьеру фильма или концерт любимой группы.

Девушки любят подарки и с особым трепетом относятся ко Дню святого Валентина. Для них главное, чтобы подаренный любимым мужчиной презент "излучал" романтические чувства и нежность.

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Автор: УНИАН