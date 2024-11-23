Имбирь можно посадить когда угодно, но есть несколько условий, которые необходимо соблюдать.

Иногда люди могут задуматься над тем, а почему бы не высадить что-либо у себя на подоконнике. Это можно сделать и с имбирем — в комнатных условиях это совсем просто, так как растение не требует особого ухода.

Для выращивания этого растения в комнатных условиях достаточно иметь здоровый кусок корневища имбиря (стебля, который растет горизонтально под землей и пускает корни и стебли из узлов), пишет Martha Stewart.

Хотя имбирь считается тропическим растением, произрастающим в теплом климате, при наличии здорового корневища и правильных условий вы можете выращивать его дома и наслаждаться его ароматом и листвой в течение целого года. Владелец и оператор фермы Stonecipher Farm Ян Джеролмак заявил, что лучшим временем для посадки имбиря является февраль или март, хотя его можно сажать в любое другое время года.

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Как посадить имбирь в помещении

1. Покупайте здоровый имбирь

"Он должен быть органическим, потому что некоторые неорганические имбири были облучены или опрысканы ингибитором роста, что может помешать имбирю прорасти", - добавляет Джеролмак.

2. Замочите имбирь

Замочите имбирь в воде на один день, прежде чем поместить его в почву, чтобы помочь ему быстрее прорасти. Хотя этот шаг, по словам экспертов, необязателен для здорового роста.

3. Посадите имбирь в почву

В наполненный почвой лоток или горшок, опустив его примерно на 5 сантиметров ниже поверхности почвы. Для этого периода прорастания подойдет любая смесь или среда (почва, торфяной мох, компост и т.д.).

4. Храните имбирь в теплом месте

Храните имбирь в теплом месте, например, на верхушке холодильника (от которого исходит тепло).

"Самое главное при выращивании имбиря - поддерживать температуру на уровне 20-30 градусов Цельсия. При более низкой температуре имбирь будет расти дольше. Когда имбирь только начинает расти, отдавайте предпочтение теплу, а не солнцу, поскольку солнце не так важно, пока у растения не появятся листья.

5. Поливайте имбирь

Слегка поливайте имбирь, но избегайте избыточного полива. "У имбиря некоторое время нет корней, поэтому он не может использовать воду". Однако само корневище нуждается во влаге в почве, поэтому легкий полив раз в неделю будет полезен.

6. Пересадите имбирь в новый горшок

Имбирю потребуется около шести-восьми недель, чтобы появиться на свет, но иногда этот процесс затягивается на месяцы (особенно если температура недостаточно теплая). После того как имбирь появится, пересадите его в постоянный горшок. Для долгосрочной перспективы лучше использовать горшок объемом 15 литров.

Как ухаживать за имбирем в помещении

От того, как вы ухаживаете за имбирем, зависит, насколько хорошо он будет расти. Убедитесь, что вы обеспечиваете имбирю достаточное количество солнечного света, воды, почвы и удобрений, чтобы он процветал в вашем доме.

В помещении имбирь лучше всего растет под прямыми солнечными лучами в течение всего дня. Однако если вы переносите имбирь на улицу в теплое время года, лучше всего подойдет частичное затенение. Кроме того, как только у вашего имбирного растения появятся листья, ему необходим регулярный полив и достаточный дренаж, чтобы избежать заболачивания.

"Лучше всего подойдет горшок с большим количеством отверстий и гравием на дне, а сверху - почва", - подчеркивает Джеролмак. Также сообщается, что имбирь лучше всего растет в хорошо дренированной, слегка кислой почве с pH от 6,0 до 6,5. Почва, богатая органическими веществами, например компостом, улучшит здоровье растений и повысит урожайность.

Эксперты также заявляют, что не стоит забывать про ежемесячное использование рыбной эмульсии или ламинарии, что будет очень полезно для почвы.

Как собирать урожай имбиря, выращенного в закрытом грунте

Осенью или если растение само по себе замирает, вы можете залезть в почву и отломить имбирь по мере необходимости, а остальное оставить расти дальше. Или же забрать весь корень и начать процесс с самого начала.

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