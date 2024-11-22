Если вы хоть раз думали, куда девать бархатцы после цветения, то мы нашли им применение.

Огородники с опытом никогда не выбрасывают отцветшие бархатцы - их закапывают после сбора урожая с огорода. Для чего это делать, а также как и где закапывать бархатцы - рассказываем ниже.

Зачем закапывают бархатцы на огороде и как это делать

Ботва цветов в почве, так же, как это делали бархатцы во время цветения, продолжает бороться с вредителями огорода и сада. Стебли бархатцев отпугивают проволочника, медведку, нематоды, морковную муху, а запах цветов - грызунов.

Как и где закапывать бархатцы на огороде:

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использовать можно только ботву - то есть, нужно обрезать у бархатцев коробочки с семенами и корни;

стебли цветов нужно измельчить и разбросать по участку;

после перекопать огород, чтобы закопать ботву на глубину примерно 15-20 см.

Закапывать ботву можно в любом месте, но чаще всего это делают на грядках, где будут расти помидоры, перец, лук, морковь.

Можно ли использовать бархатцы как удобрение? Да, они работают как сидераты - насыщают почву питательными веществами и увеличивают урожайность.

Кроме этого, стебли бархатцев используют как мульчу на грядке или же для молодых саженцев в приствольных кругах. Цветочной ботвой можно также укрыть грядки с озимым чесноком, чтобы они удерживали там влагу.

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