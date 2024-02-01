Цитрусовые могут быть как полезными, так и вредными при неправильном употреблении.

Апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты и мандарины известны своим характерным ярким вкусом. Все они имеют в составе витамин С, который является мощным антиоксидантом. Поскольку этот витамин поддерживает иммунную систему, помогает в формировании коллагена и помогает в усвоении железа, в зимний период цитрусовые становятся невероятно популярными в каждом доме.

Несмотря на это, диетолог Экта Сингвал призывает не употреблять их сразу после еды. Как пишет HealthShots, у такого решения свои последствия.

Во-первых, цитрусовые влияют на пищеварение. Их кислотность может привести к дискомфорту, желудочному расстройству или изжоге, особенно у тех, кто склонен к кислотному рефлюксу. Присутствие определенных соединений в этих фруктах может препятствовать усвоению некоторых питательных веществ при употреблении непосредственно после еды. Также могут возникнуть проблемы из-за вздутия живота или газов, особенно если у человека чувствительная пищеварительная система.

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Хотя цитрусовые содержат натуральный сахар, употребление их после обеда может привести к резким скачкам и последующим падениям уровня сахара в крови. Из-за этого человек будет чувствовать себя уставшим и делать лишние перекусы. Кроме того, употребление фруктов сразу после еды может привести к перееданию и, как следствие, увеличению веса.

Возможно, кого-то это удивит, но цитрусовые даже способны взаимодействовать с лекарствами, влияя на их усвоение и эффективность. Препараты, используемые для снижения уровня холестерина, могут изменить свою эффективность при употреблении с грейпфрутом. Лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут влиять на цитрусовые, что потенциально может привести к повышению уровня препарата в крови.

В то же время включение цитрусовых в свой рацион может принести много пользы для здоровья. Однако есть их лучше не раньше чем через час после обеда или ужина. Они способствуют здоровью пищеварения, предотвращают запоры и поддерживают здоровый микробиом кишечника.

Калий в их составе может способствовать поддержанию здорового уровня артериального давления, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом витамин С способствует здоровью кожи, защищая от окислительного стресса и способствуя синтезу коллагена, а клетчатка поможет контролировать вес.

Другие советы по питанию

Ни для кого уже не секрет, что здоровье и хорошее самочувствие зависят от водного баланса организма. Во времена, когда вокруг бурлит напряженная жизнь, люди часто забывают пить воду. Диетологи призывают выпить стакан воды, даже если вы не чувствуете жажды.

Апельсиновый сок известен как напиток, способный укрепить иммунитет Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, витамина C и калия. Но действительно ли этот напиток полезен, зависит от того, что он содержит.

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