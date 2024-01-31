По словам экспертов, если вы испытываете жажду, то обезвоживание уже происходит.

Ни для кого уже не секрет, что здоровье и хорошее самочувствие зависят от водного баланса организма. Во времена, когда вокруг бурлит напряженная жизнь, люди часто забывают пить воду.

Как пишет Parade, это особенно касается тех, кто ждет ощущения сильной жажды, прежде чем потянуться к бутылке. Такое промедление может иметь негативные последствия, поскольку означает, что вашему организму в течение дня не хватает воды.

Эксперты рекомендуют не ждать, когда почувствуете жажду. Диетолог Валери Агиеман подчеркивает, что полагаться только на это чувство - большая ошибка, потому что есть много факторов, которые отвлекают нас в течение дня и не дают понять наши собственные потребности.

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"Вам нужно не только пить воду, прежде чем вы почувствуете жажду, но и если вы почувствуете жажду, вы, вероятно, уже немного обезвожены", - объясняет Бонни Тауб-Дикс, медиа-диетолог и автор книги о питании.

Он добавляет, что иногда ваше тело может не давать вам сигналов пить воду, даже когда она вам нужна.

"Существуют определенные заболевания, которые могут повлиять на то, испытываете ли вы жажду, некоторые из них могут быть опасными, если не уделять пристального внимания потребностям в жидкости. Например, в случае застойной сердечной недостаточности ваше тело может наполниться жидкостью, в результате чего вы наберете несколько фунтов воды в виде отеков в течение нескольких дней, но вы можете не испытывать жажды или желания пить воду. Рвота, диарея или лихорадка могут повлиять на потребность в жидкости, а также определенные лекарства", - говорит Тауб-Дикс

Обезвоживание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем - мигрень, запор, камни в почках, трудности с концентрацией внимания, снижение бдительности и когнитивных функций, сухость кожи и проблемы с мочевыводящими путями.

"Для тех, кто занимается спортом или часто занимается спортом, обезвоживание может негативно повлиять на продуктивность. Доказано, что даже 2% обезвоживания снижает работоспособность бегунов", - добавляет Карисса Гэллоуэй, консультант по питанию и персональный тренер.

Тауб-Дикс подчеркивает, что не обязательно выпивать свою норму употребляя только чистую воду.

"Травяные чаи, чай без кофеина и кофе без кофеина также считаются водой, а также газированной водой. Просто внимательно читайте этикетки, потому что не вся вода одинакова — хотя напиток может быть прозрачным по цвету, он все же может содержать кофеин, сахар и другие добавки", - сказал он.

Другие советы по здоровому питанию

Несколько ранее Анасвара Лашми, врач-диетолог и специалист по питанию призвала пить воду с лимоном. Эта простая, но мощная смесь может оказать комплексное воздействие на ваш организм: от укрепления иммунитета до омоложения кожи.

Кроме того, диетолог Авни Коул рассказала о преимуществах употребление имбирной воды по утрам. Этот продукт богат основными питательными веществами и витаминами, такими как витамин С, кальций, железо, медь, цинк, марганец и хром и т. д.

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