Корейцыі придают особое значение родинкам на лице / скриншот

Тот, кто увлекается корейской культурой, наверняка замечал, что корейцы придают огромное символическое значение многим вещам. Например, физиогномике (метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения).

Отдельное внимание корейцы уделяют, что значит, когда у человека появляется родинка под глазом.

Что значит родинка под глазом в Корее - значение

Считается, что родинка под левым глазом сулит счастливый брак, а родинка над левой бровью - символ полностью самостоятельного человека, которому суждено разбогатеть. Родинки внутри левого уха - к болезням. 

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О беспокойной жизни и частых неудачах, по таким верованиям, свидетельствуют родинки над правым глазом.

Другие физиогномики считают, что не стоит делать выводы по одной черте лица. Как правило, учитывается сочетание всех особенностей и в целом их гармоничное расположение.

Корейская физиогномика уходит за рамки рассмотрения только лица, и при анализе человеческой судьбы корейцы обращают внимание и на волосы человека, его голос, речь, руки, пальцы ног и даже на его манеру сидеть, спать или есть.

Напомним, ранее УНИАН писал, что значит каждая родинка на лице и на теле.

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