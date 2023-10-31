Физиогномики считают, что не стоит делать выводы по одной черте лица.

Тот, кто увлекается корейской культурой, наверняка замечал, что корейцы придают огромное символическое значение многим вещам. Например, физиогномике (метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения).

Отдельное внимание корейцы уделяют, что значит, когда у человека появляется родинка под глазом.

Что значит родинка под глазом в Корее - значение

Считается, что родинка под левым глазом сулит счастливый брак, а родинка над левой бровью - символ полностью самостоятельного человека, которому суждено разбогатеть. Родинки внутри левого уха - к болезням.

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О беспокойной жизни и частых неудачах, по таким верованиям, свидетельствуют родинки над правым глазом.

Другие физиогномики считают, что не стоит делать выводы по одной черте лица. Как правило, учитывается сочетание всех особенностей и в целом их гармоничное расположение.

Корейская физиогномика уходит за рамки рассмотрения только лица, и при анализе человеческой судьбы корейцы обращают внимание и на волосы человека, его голос, речь, руки, пальцы ног и даже на его манеру сидеть, спать или есть.

Напомним, ранее УНИАН писал, что значит каждая родинка на лице и на теле.

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