Тот, кто увлекается корейской культурой, наверняка замечал, что корейцы придают огромное символическое значение многим вещам. Например, физиогномике (метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения).
Отдельное внимание корейцы уделяют, что значит, когда у человека появляется родинка под глазом.
Что значит родинка под глазом в Корее - значение
Считается, что родинка под левым глазом сулит счастливый брак, а родинка над левой бровью - символ полностью самостоятельного человека, которому суждено разбогатеть. Родинки внутри левого уха - к болезням.
О беспокойной жизни и частых неудачах, по таким верованиям, свидетельствуют родинки над правым глазом.
Другие физиогномики считают, что не стоит делать выводы по одной черте лица. Как правило, учитывается сочетание всех особенностей и в целом их гармоничное расположение.
Корейская физиогномика уходит за рамки рассмотрения только лица, и при анализе человеческой судьбы корейцы обращают внимание и на волосы человека, его голос, речь, руки, пальцы ног и даже на его манеру сидеть, спать или есть.
Напомним, ранее УНИАН писал, что значит каждая родинка на лице и на теле.