Вы можете легко предпринять активные шаги к оздоровлению сердца, снижению кровяного давления и снижению риска заболеваний с возрастом.

Болезни сердца остаются ведущей причиной смертности во всем мире, и многие факторы риска напрямую связаны с выбором образа жизни, особенно с питанием.

Специалисты отметили, что диета может существенно повлиять на здоровье сердца, управляя артериальным давлением, уровнем холестерина и общим воспалением в организме, пишет Shefinds. Делая осознанный выбор продуктов питания, люди могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить качество жизни.

С возрастом потребности организма в питании меняются, и соблюдение здоровой для сердца диеты становится более важным. Употребление правильных продуктов может помочь предотвратить образование бляшек в артериях, снизить вероятность сердечных приступов и улучшить кровообращение. Более того, сбалансированная диета, богатая необходимыми питательными веществами, поддерживает здоровый вес, повышает уровень энергии и укрепляет психическое благополучие.

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Жирная рыба

Лосось, скумбрия и сардины богаты жирными кислотами омега-3, особенно Эти жиры уменьшают воспаление, улучшают функцию кровеносных сосудов и могут снизить кровяное давление и уровень триглицеридов (тип жира, связанный с риском сердечных заболеваний). Как рассказала диетолог Крутика Нанавати, употребление жирной рыбы несколько раз в неделю может значительно улучшить здоровье сердца.

Бобовые

Бобовые, в том числе чечевица, фасоль и нут, являются источниками растительного белка и клетчатки. "Клетчатка помогает снизить уровень "плохого" холестерина, а растительный белок может быть здоровой альтернативой животным белкам", - рассказала диетолог.

Темный шоколад

Он может быть полезен для сердца. Нанавати подчеркнула, что темный шоколад содержит флаванолы, тип антиоксиданта, который "может улучшить функцию кровеносных сосудов и потенциально снизить кровяное давление". Однако она посоветовала умеренность из-за содержания сахара. "Выбирайте темный шоколад с содержанием какао 70% или выше, чтобы получить максимальную пользу и при этом контролировать потребление сахара", - посоветовала она.

"Регулярно включайте эти полезные для сердца варианты вместе с нежирными источниками белка, такими как рыба, птица и нежирные молочные продукты", - обобщила специалист.

Также крайне важно ограничить употребление обработанных пищевых продуктов, насыщенных и трансжиров, добавленного сахара и чрезмерного потребления соли, поскольку они способствуют факторам риска сердечных заболеваний.

Включив в свой ежедневный рацион жирную рыбу, бобовые и темный шоколад Помните, что последовательность и баланс имеют жизненно важное значение, поэтому наслаждайтесь этими продуктами как частью полноценной и питательной диеты.

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Эксперты назвали три популярных продукта, вредных для здоровья сердца. Он отметили, что так же, как определенные продукты могут принести пользу здоровью нашего сердца, другие могут поставить его под угрозу.

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