Ни один человек на этой планете не может дать нам всего, кроме нас самих.

Нас постоянно подводят те, кто нам дорог, возможно, это происходит, потому что мы возлагаем на окружающих большие надежды. Мы не можем ожидать, что люди всегда будут делать то, что мы хотим, и не можем винить их, когда они нас подводят. Мы должны преодолевать разрыв между ожиданиями и реальностью, поэтому вместо того, чтобы разочаровываться, нужно научиться радоваться за себя.

Издание Your Tango назвало 7 вещей, которые нужно перестать ожидать от других, если вы хотите быть счастливее

Не ждите, что они всегда будут поступать правильно.

Мы ожидаем, что люди будут поступать правильно с нами и с другими, но иногда разочаровываемся. Люди не всегда поступают правильно. Они не всегда делают правильный выбор. Это просто часть человеческого бытия. Иногда они не преследуют ваши интересы. Иногда они просто совершают ошибки. Не позволяйте этим завышенным ожиданиям сорвать ваш путь к обретению настоящего счастья.

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Не ждите, что они будут с вами соглашаться

Люди, особенно ваши настоящие друзья, не будут соглашаться с вами только ради того, чтобы согласиться с вами; скорее, они будут спорить с вами, если потребуется. Если бы они просто соглашались с вами, они бы не преследовали ваши интересы. Чтобы быть по-настоящему счастливым, вам нужно перестать ожидать, что люди будут на вашей стороне. Разница во мнениях - это хорошо и не дает вам попасть в ловушку негативных мыслей.

Не ждите, что они будут читать мысли

Это огромная ошибка - полагать, что люди могут читать мысли. Никто на самом деле не знает, о чем вы думаете, и единственный способ понять, что вы чувствуете, - это выразить это вербально. Если вы возлагаете на себя большие надежды, вы должны ясно выразить их другим. Вы не можете просто держать свои мысли в голове и ожидать, что другие будут работать на вашей волне.

Не ждите, что они вас поймут

Вы должны быть собой, потому что хотите быть собой, а не потому, что хотите произвести впечатление на кого-то еще. Часть обретения истинного счастья заключается в том, чтобы оставаться подлинным, никогда не меняя себя в угоду другим. Вы просто не можете ожидать, что понравитесь людям, хотите вы этого или нет. Это нереально и не вредит никому, кроме вас. Никто не обязан нравиться или понимать вас. Вместо этого вам следует сосредоточиться на том, чтобы нравиться и понимать себя.

Не ждите, что люди останутся прежними

Люди со временем меняются. Это часть жизни. Но одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить, - это предположить, что они останутся такими же, какими были год, пять или 15 лет назад. Это нормально - хотеть, чтобы люди оставались такими же, но мы каждый день становимся новыми, лучшими версиями самих себя, приложив немного усилий. Поэтому, если вы будете постоянно вспоминать прошлое и предполагать, что старое поведение будет продолжаться, вы оттолкнете этих людей.

Не ждите, что у них всегда все будет хорошо

Все мы время от времени испытываем трудности в жизни. И все мы заслуживаем за это некоторого послабления. Не ждите, что у людей всегда все будет хорошо. Возможно, были времена, когда у вас не получалось, и это здорово - иметь поддержку других людей, чтобы расти как личность. Поймите, что другим людям тоже иногда нужно пространство, и это не значит, что вы им безразличны.

Не ждите, что они будут следовать золотому правилу

Золотое правило - относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. К сожалению, не все люди следуют этому правилу и могут проявить грубость или разочарование. Однако не позволяйте этому расстраивать вас. Для того чтобы быть по-настоящему счастливым, вам следует продолжать жить по золотому правилу, даже если окружающие вас люди этого не делают.

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