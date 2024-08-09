Помните, что психическое здоровье так же важно, как и физическое.

Жизнь может казаться непрерывной гонкой, полной давления и ожиданий. Но многие вещи, из-за которых мы переживаем, на самом деле не имеют значения в долгосрочной перспективе.

Об этом пишет Hackspirit. Издание назвало 9 вещей, которые, согласно психологии, на самом деле не так важны, как нам кажется.

1. Погоня за совершенством

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Если вы сторонник деталей или человек, который постоянно стремится к совершенству, у психологии есть для вас новости. Стремление к совершенству часто может привести к ненужному стрессу и тревоге. И давайте будем честными, это недостижимая цель. Жизнь беспорядочна, непредсказуема и полна сюрпризов.

Перфекционизм может привести к выгоранию, неудовлетворенности и даже к проблемам с психическим здоровьем. Поэтому, хотя иметь высокие стандарты – это хорошо, важно также признать, что совершенство просто невозможно.

В долгосрочной перспективе стремление к совершенству не имеет такого большого значения, как нам кажется. На самом деле важно делать все возможное и учиться на своих ошибках.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете стремиться сделать все правильно, помните: согласно психологии, совершенство – это совсем не то, чем его пытаются представить.

2. Держаться за обиды

Держание обиды или гнева не приносит нам ничего хорошего в долгосрочной перспективе. По мнению психологов, прощение – это ключ. Когда мы прощаем, мы не говорим, что то, что сделал другой человек, было хорошо. Скорее, мы отпускаем власть, которую обида имеет над нами.

3. Накопление материальных благ

Многие из нас тратят значительное количество времени и энергии на приобретение вещей – новейших гаджетов, дизайнерской одежды, больших домов, шикарных автомобилей.

Но действительно ли большее количество вещей делает нас счастливее? Согласно психологии, ответ – нет. Исследования показывают, что опыт приносит нам больше счастья, чем вещи. Это объясняется тем, что опыт является частью нашей идентичности, тогда как материальные блага являются внешними и могут быть потеряны или заменены.

Кроме того, новизна новых вещей часто быстро исчезает – это явление известно как гедонистическая адаптация. С другой стороны, опыт может приносить длительную радость, поскольку мы часто вспоминаем о нем и делимся им с другими.

Поэтому, хотя может быть приятно купить новый блестящий гаджет, в долгосрочной перспективе именно воспоминания о пережитом опыте по-настоящему обогащают нашу жизнь.

4. Попытки угодить всем

Это естественный инстинкт. Мы хотим нравиться, чтобы нас принимали и считали приятными. Однако это тщетное дело. Просто невозможно угождать всем и всегда. Пытаясь это сделать, мы часто жертвуем собственными потребностями и счастьем.

В долгосрочной перспективе важнее быть верным себе и придерживаться здоровых границ. Это означает понимать, что это нормально, если мы не всем нравимся или не все с нами согласны. Помните, это ваша жизнь. Проживите ее так, чтобы она приносила вам радость и удовольствие, а не так, чтобы постоянно искать одобрения от других.

5. Жить прошлым

Жить прошлым – это то, что мы все делаем время от времени. Мы зацикливаемся на прошлых ошибках, сожалениях или на том, что считаем упущенными возможностями.

Однако психология говорит нам, что это постоянное оглядывание назад не приносит нам пользы в долгосрочной перспективе. Это может привести к чувству вины, грусти или даже депрессии.

На самом деле, прошлое – это то, что мы не можем изменить. Оно уже прошло. Что мы можем сделать, так это учиться на своем прошлом опыте и использовать эти знания для принятия лучших решений в настоящем.

В конце концов, именно выбор, который мы делаем сейчас, формирует наше будущее. Поэтому вместо того, чтобы проигрывать прошлые события, сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать сегодня, чтобы создать жизнь, которую вы хотите завтра.

6. Сравнение себя с другими

В эпоху социальных сетей так легко попасть в ловушку сравнения. Мы видим яркие моменты из жизни других людей и начинаем чувствовать себя неполноценными в собственной.

Психология утверждает, что такое сравнение не только не помогает, но и может нанести вред нашему психическому здоровью. Это может привести к ощущению низкой самооценки, тревоги и даже депрессии.

Мы все находимся на своем собственном уникальном пути, с собственным набором побед и трудностей. Ничья жизнь не является совершенной, независимо от того, как она выглядит на первый взгляд. В долгосрочной перспективе важно не то, как мы оцениваем других, а то, как мы чувствуем себя сами.

7. Страх неудачи

Многие считают, что это признак слабости, свидетельство их несоответствия. Из-за этого люди избегают возможностей, где риск неудачи был высоким, предпочитая оставаться в своей зоне комфорта.

Но стоит понимать, что на самом деле поражения – важная часть роста и успеха. Каждый раз, когда мы терпим неудачу, мы чему-то учимся. Мы выясняем, что не работает, и становимся на шаг ближе к тому, чтобы найти то, что работает. Некоторые из самых успешных людей в мире много раз терпели неудачи, прежде чем достигли успеха.

8. Стремление к постоянному комфорту

Мы все любим чувствовать себя комфортно. Однако постоянное пребывание в зоне комфорта не способствует росту. Настоящий прогресс происходит только тогда, когда мы выходим из нее.

Когда мы бросаем себе вызов, мы приобретаем новые навыки, развиваем устойчивость и открываем свой истинный потенциал. Сначала нам может быть некомфортно, но со временем мы становимся более уверенными в себе.

В конце концов, не комфорт, а вызовы и то, как мы их преодолеваем, имеют настоящее значение и формируют нас как сильных личностей. Поэтому воспринимайте дискомфорт как катализатор роста.

9. Игнорирование нашего психического здоровья

Психическое здоровье так же важно, как и физическое. Однако многие из нас склонны пренебрегать им, отдавая предпочтение другим аспектам жизни. Психология подчеркивает важность заботы о нашем психическом благополучии.

Оно может влиять на то, как мы думаем, чувствуем и действуем. Игнорирование этого может привести к серьезным последствиям, таким как тревога, депрессия и даже проблемы с физическим здоровьем.

В долгосрочной перспективе нет ничего важнее нашего психического здоровья. Это основа для счастливой и полноценной жизни. Сделайте его приоритетом, обращайтесь за помощью, когда это необходимо, и помните, что быть не в порядке – нормально.

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