Эксперт призывает стараться смотреть на старение более позитивно.

В свой 60-й день рождения исследователь счастья из Гарварда Артур Брукс поделился тремя научно обоснованными приемами для более оптимистичного старения, пишет inc.com.

"На этой неделе со мной происходит странная вещь: мне исполняется 60. Я вхожу в седьмое десятилетие с немалой долей опасений", - признался он до того, как озвучить советы.

По его мнению, по прошествии десятилетий дни рождения могут стать гораздо менее веселыми, и это нормально. Он призывает стараться смотреть на старение более позитивно и превратить свои следующие дни рождения в поводы для настоящего празднования.

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Вот три быстрых трюка, которыми поделился исследователь:

Используйте эффект нового старта. Любой случай, который заставляет нас чувствовать, что мы открываем новую страницу в нашей жизни, может дать нам небольшой дополнительный толчок к самосовершенствованию.

Выбирайте "правильные" цели. Чтобы превратить вашу страшную веху в отправную точку новых счастливых приключений, вам нужно выбрать цели, которые действительно нравятся вашему сердцу. Это должны быть цели, вознаграждение за достижение которых приходит изнутри, а не из внешнего мира.

Используйте мотивацию "приближения", а не "избегания". Мысленно ругать себя - это невесело, и исследования показывают, что это также паршивый способ мотивировать себя. "Наслаждайтесь прогулками на природе" - пример мотивация "приближения". "Тебе лучше пойти пешком, иначе ты потолстеешь" - а это мотивация "избегания".

Напомним, ранее эксперт по психологии объяснила, как использовать страх смерти, чтобы прожить лучшую жизнь.

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