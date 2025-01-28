Переполнение стиральной машины имеет свои последствия.

Недавно в TikTok разгорелась дискуссия о том, какое количество белья нужно загружать в стиральную машину, чтобы обеспечить надлежащую стирку ткани. Все началось с видео, где пользователь утверждала, что загружать "стиралку" надо наполовину, чтобы одежда могла "двигаться" в барабане.

Многие заметили, что так процесс стирки придется растянуть, что будет стоить гораздо дороже, ведь придется больше заплатить за электричество и воду, потратить больше средства для стирки. Однако специалисты подтверждают, что в стиральной машинке действительно надо оставлять немного пустого пространства, пишет Express.

Мэтью Эйрс из RDO Kitchens and Appliances говорит, что для достижения наилучших результатов лучше загружать "стиралку" примерно на 75% полной мощности.

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"Важно быть экономным при загрузке стиральных и сушильных машин, обеспечивая при этом максимальную производительность приборов. Существует несколько размеров стиральных машин, от малых до средних и больших, которые могут вмещать более 10 кг белья во время использования. Вместимость стиральной машины всегда обозначается как количество сухого белья", – пояснил он.

Специалист добавил, что информацию об объемах загрузки машины можно найти либо на самой машине, либо в инструкции по эксплуатации, где указано максимальное количество белья, которое может вместить конкретная стиральная машина.

"Загружая белье в машину, убедитесь, что вы не утрамбовываете его. Белье должно лежать свободной кучей, поэтому если вам приходится толкать белье вниз, чтобы поместить больше одежды, вы перегружаете стиральную машину", – акцентировал Эйрс.

В то же время когда вы оставляете немного свободного места, вы даете вашей одежде пространство для движения. При этом вода и моющее средство могут более эффективно очищать вашу одежду.

К тому же, переполнение стиральной машины имеет свои последствия. Решение "втиснуть" в барабан лишнюю пару джинсов может привести к дорогостоящему ремонту или даже к необходимости покупать новую стиральную машину.

"Когда машина регулярно переполняется, это может вызвать ненужную нагрузку на двигатель, который отвечает за вращение барабана, что приводит к его поломке. Аналогично, слишком большая загрузка может повредить подшипники машины, препятствуя ее эффективному функционированию, что приведет к поломке", – резюмировал эксперт.

Сколько жидкого порошка надо лить в машинку

Раз уж зашел разговор о стирке, давайте разберемся, сколько же жидкого порошка надо лить в машинку. Многие делают это "на глаз", или пользуются крышкой на бутылке, выливая куда больше средства, чем нужно на самом деле.

Специалисты по уборке рекомендуют использовать только две чайные ложки жидкого стирального средства или две столовые ложки порошка на одну стандартную стирку.

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