У некоторых огородников лук из года в год растет на одной и той же грядке. Но особо наблюдательные замечают, что со временем овощ не дает такого урожая как раньше. Причина - в севообороте, точнее, в его отсутствии. Можно ли сажать лук после лука и что еще не стоит садить на месте луковой грядки - рассказываем ниже.
Что нельзя сажать после лука
Луковая грядка - прекрасное место для многих овощей на следующий год. Тем не менее среди них есть те, которые крайне нежелательно высаживать на этом месте. В первую очередь речь идет о "родственниках" лука, а также о цветах с луковичками.
Дело в том, что если сажать луковичные на одном и том же месте, то почва со временем истощается, и в ней поселяются вредители и заболевания, лакомые к луковичкам. Последние становятся мельче, объемы урожая падают, а цветы переводятся. Если говорить о том, можно ли сажать чеснок после лука или другую зелень, то делать этого не стоит по той же причине.
Итак, что не рекомендуют высаживать там, где рос лук:
- лук-порей и лук-батун;
- укроп;
- шпинат;
- кинзу;
- мяту;
- кресс-салат;
- горчицу;
- фенхель;
- тюльпаны;
- нарциссы;
- гладиолусы;
- лилии.
Но вот корнеплоды на луковой грядке чувствуют себя отлично. Поэтому ответ на вопрос: "Можно ли сажать свеклу после лука?" - утвердительный. Ранее мы подробно рассказывали, что сажать после лука, чтобы урожай порадовал.