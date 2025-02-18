Разбираемся, что нельзя сажать после лука на грядке и в теплице на следующий год и почему.

У некоторых огородников лук из года в год растет на одной и той же грядке. Но особо наблюдательные замечают, что со временем овощ не дает такого урожая как раньше. Причина - в севообороте, точнее, в его отсутствии. Можно ли сажать лук после лука и что еще не стоит садить на месте луковой грядки - рассказываем ниже.

Что нельзя сажать после лука

Луковая грядка - прекрасное место для многих овощей на следующий год. Тем не менее среди них есть те, которые крайне нежелательно высаживать на этом месте. В первую очередь речь идет о "родственниках" лука, а также о цветах с луковичками.

Дело в том, что если сажать луковичные на одном и том же месте, то почва со временем истощается, и в ней поселяются вредители и заболевания, лакомые к луковичкам. Последние становятся мельче, объемы урожая падают, а цветы переводятся. Если говорить о том, можно ли сажать чеснок после лука или другую зелень, то делать этого не стоит по той же причине.

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Итак, что не рекомендуют высаживать там, где рос лук:

лук-порей и лук-батун;

укроп;

шпинат;

кинзу;

мяту;

кресс-салат;

горчицу;

фенхель;

тюльпаны;

нарциссы;

гладиолусы;

лилии.

Но вот корнеплоды на луковой грядке чувствуют себя отлично. Поэтому ответ на вопрос: "Можно ли сажать свеклу после лука?" - утвердительный. Ранее мы подробно рассказывали, что сажать после лука, чтобы урожай порадовал.

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