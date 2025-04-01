Орхидея может не выпускать цветов из-за "спячки", поэтому растение надо "разбудить".

Орхидеи очень прихотливы в уходе, поэтому даже если вы стараетесь избежать распространенных ошибок в их выращивании и знаете основы ухода за этими цветами в домашних условиях, у вас будет вызывать сомнения период длительного отсутствия цвета, пишет Housedigest.com.

Издание отмечает: если ваша орхидея не цветет уже более шести месяцев, но на вид она зеленая и здоровые, то, вероятно, растение находится в состоянии покоя - спячке. Этот этап естественный, ведь оно должно накопить энергию, чтобы расцвести весной или летом.

Такую орхидею эксперты советуют вынести на улицу - в теплых и влажных условиях она может быстрее "проснуться". Для открытого воздуха особенно подходят такие сорта, как Cattleya, Dendrobium или Cymbidium.

Видео дня

Если же в вашем регионе температура воздуха, например, ночью слишком низкая, то оставьте орхидею в горшке, чтобы ее легко было переносить на день на улицу, а на ночь забирать в дом.

Если у вас теплый климат, эксперты советуют попробовать прикрепить растение к дереву. Орхидеи - эпифитные растения, то есть они растут не в почве, а прикрепляются к другим растениям, поэтому могут прекрасно чувствовать себя без горшка, говорится в материале.

Как перенести орхидею на улицу

Важно помнить, что орхидеи могут выжить в открытом воздухе только в определенных регионах. По данным Американского сообщества орхидей, эти растения могут расти на открытом воздухе только южнее 37-й параллели, примерно на уровне Сан-Франциско или чуть южнее Ричмонда, штат Вирджиния.

"Орхидея не должна подвергаться воздействию холода, поэтому выращивать ее на дереве можно только в тропических регионах (например, во Флориде, где дикие орхидеи растут в природе). В более прохладных регионах растение следует возвращать в помещение до конца осени", - пояснил эксперт по выращиванию цветов Сэм Артурс.

Он утверждает, что лучшее время для переноса орхидеи на улицу - лето, когда большинство видов активно растет. Однако такие холодостойкие сорта, как Cymbidium, можно вынести и раньше. Этот процесс должен быть постепенным, чтобы растение не подвергать стрессу. Сперва разместите его в затененном месте - например, под деревом или на ярко-освещенной, но защищенной от солнца террасе.

В таком случае нужно чаще проверять влажность, ведь теплый воздух ускоряет высыхание почвы. Поливайте орхидею надо каждый раз, когда субстрат становится сухим, это может быть даже ежедневно - в зависимости от погоды.

Как выращивать орхидею на дереве

Если климат в вашей местности позволяет орхидее оставаться на улице круглый год, подумайте о выращивании этого растения на дереве. Сначала на дереве выберите ветку-приемник, которая соответствует потребностям вашей орхидеи. Тенелюбивым сортам нужно место ближе к стволу, защищенное от прямых солнечных лучей. Орхидеи, которые легче переносят солнце, должны размещаться ближе к концу ветки, где немного солнечного света может проникать сквозь листья.

Используйте натуральный материал, например джут, мешковину или шпагат, но не металл, чтобы прикрепить растение к дереву. По мере его роста этот материал должен распадаться или разрушаться естественным путем.

Расположите орхидею так, чтобы листья были направлены вверх, а корни росли вниз, при этом самые новые кончики корней касались коры дерева. Закрепите орхидею на дереве в месте соединения стебля и корней.

Поливайте орхидею чаще, чем обычно, по мере того, как растение приживется на дереве - ежедневно в течение первых двух недель, а в последующие недели увеличивайте промежутки между поливом. К четвертой неделе достаточно будет поливать каждые три дня. После первого месяца, если есть дожди, полив можно прекратить. Но в жаркую солнечную погоду полив может понадобиться ежедневно.

Если орхидея нормально переживет период перехода к дереву - она вскоре порадует вас роскошными цветами.

Ранее УНИАН рассказывал, как поливать орхидею, чтобы цветы были круглый год. То, что орхидеи обычно растут в коре или мхе, а не в классической почве, указывает на их уникальные потребности в увлажнении.

Пенни Лонгмайр не знала, как правильно поливать вазон, поэтому спросила об этом в фейсбук-сообществе Orchids Tips and Tricks. Большинство пользователей рекомендовали ей метод погружения, а не классический полив сверху.

Садоводы-любители убеждали, что именно такой способ полива удобен и эффективен: с ним даже многолетние цветы чувствуют себя хорошо и долго цветут.

Вас также могут заинтересовать новости: