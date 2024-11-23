Диетолог объяснила, что такое сочетание мешает организму усваивать полезные микроэлементы.

Яйца - это полезный и питательный продукт для завтрака, но если их есть вместе с чашкой чая или кофе, это не очень хорошо для здоровья.

Хотя яйца славятся пользой для здоровья, они богаты витаминами A, D и B12, а также белком, их сочетание с кофе или чаем может оказать медвежью услугу. Эксперты по питанию сделали сенсационное заявление для поклонников этого классического сочетания, показав, что это не тот питательный завтрак, каким принято его считать, пишет Mirror.

Диетолог Прия Бансал высказала свое мнение по этому вопросу: "Яйца и кофе имеют индивидуальные преимущества и могут употребляться как часть сбалансированного завтрака. Яйца - это источник белка, полезных жиров, витаминов и минералов. Кофе известен высоким содержанием кофеина, который оказывает стимулирующее действие".

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Но, по словам Бансал, смешивание этих двух продуктов может привести к не самым лучшим последствиям для некоторых из-за нарушения усвоения питательных веществ.

В частности, специалист отметила, что танины и полифенолы кофе могут блокировать усвоение организмом железа и кальция из яиц. В связи с єтим, рекомендуется подождать не менее часа после употребления яиц, прежде чем выпить чашку кофе или чая.

Но это еще не все - сочетание яиц и кофе может привести к расстройству пищеварения. Это связано с тем, что оба продукта стимулируют выработку желудочной кислоты, что может привести к кислотному рефлюксу, изжоге или расстройству желудка.

И яйца, и кофе обладают мочегонными свойствами, что может привести к обезвоживанию. Поэтому, если вы совмещаете эти два продукта, обязательно увеличьте потребление воды.

Диетолог отметила, что кофе может мешать усвоению некоторых лекарств, включая антибиотики или антациды. Поэтому употребление его вместе с яйцами может еще больше нарушить это усвоение, снизив их эффективность.

Польза кофе для здоровья

Ученые обнаружили неожиданный положительный эффект от ежедневного употребления кофе. Оказалось, что полезные свойства кофе могут снизить риск смерти, связанный с длительным сидением.

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