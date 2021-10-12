На мужчину напали грабители и выстрелили в него.

В бразильском городе Петролина чехол от телефона с изображением супергероя Marvel Халка спас жизнь мужчине.

Пострадавший от нападения вооруженного грабителя мужчина избежал пулевого ранения, пишет New York Post.

Сообщается, что на мужчину напали грабители и выстрелили в него. На место инцидента прибыли полицейские. В больнице во время обследования потерпевшего врачи обнаружили, что пуля даже не поранила его кожу. Она попала в бедро удачливому мужчине и срикошетила от его смартфона, который хранился в чехле с изображением супергероя Marvel Халка.

Позже врач мужчины показал фотографию телефона с трещиной на экране вокруг места, в которое попала пуля.

Пациент отделался испугом и небольшим ушибом в месте попадания пули и после обследования его выписали из больницы. Полиции пока не удалось установить подозреваемых в совершении нападения.

Как сообщал УНИАН, ранее двое британцев так бурно занимались сексом, что устроили ДТП: умудрились перевернуть автомобиль.

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Автор: Олег Давыгора